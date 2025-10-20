El Banco Central formalizó el swap con el Tesoro de EE.UU. por U$S20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por un monto de hasta U$S20.000 millones. El BCRA, liderado por Santiago Bausili, comunicó que este acuerdo busca fortalecer las reservas internacionales y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.