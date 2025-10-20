El Banco Central formalizó el swap con el Tesoro de EE.UU. por U$S20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de divisas (swap) por un monto de hasta U$S20.000 millones. El BCRA, liderado por Santiago Bausili, comunicó que este acuerdo busca fortalecer las reservas internacionales y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.
El convenio establece las condiciones para operaciones de swap bilaterales, al permitir al BCRA acceder a mayor liquidez en dólares. La autoridad monetaria espera que este mecanismo reduzca la vulnerabilidad ante la volatilidad en los mercados financieros.
"Un crecimiento económico sostenible"
En un comunicado, el BCRA señaló que el objetivo es "contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".
El acuerdo formaliza negociaciones previas entre el equipo económico argentino y el Departamento del Tesoro estadounidense, encabezado por Scott Bessent. El BCRA considera este acuerdo como parte de una estrategia integral para consolidar la política monetaria y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles shocks externos.
El Tesoro de EE. UU. expresó su apoyo a la Argentina, incluso con intervención en el mercado cambiario comprando pesos. Scott Bessent afirmó que Estados Unidos tiene la "capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina".