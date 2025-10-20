Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la asistencia financiera de U$S40.000 millones concedida a Argentina y aseguró que nuestro país se encuentra en una situación crítica, "luchando por sus vidas", sin dinero y "muriéndose".
Las declaraciones de Trump se produjeron a bordo del Air Force One, cuando fue consultado por periodistas sobre cómo esta ayuda podría perjudicar a los granjeros norteamericanos.
"Mire, la Argentina está luchando por su vida, señorita. No sabes nada al respecto. ¿Entiendes lo que eso significa? Están muriendo. Ellos no tienen dinero, no tienen nada. Ellos están trabajando duro para sobrevivir en el mundo libre", respondió Trump. Luego añadió: "Resulta que me gusta el presidente de Argentina (Javier Milei), está haciendo lo mejor que puede. Pero el tema es que se están muriendo".
Carne argentina para bajar la inflación de Estados Unidos
Además de justificar el apoyo económico, Trump sorprendió al anunciar una posible medida comercial que podría beneficiar al sector ganadero argentino.
"Compraríamos carne de res de Argentina", afirmó el presidente, explicando que esta acción sería parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control en Estados Unidos, ya que "bajaremos los precios de la carne" para los consumidores estadounidenses.
Esta posibilidad comercial surge en medio de las negociaciones de acuerdos bilaterales. Los trascendidos indican que estos pactos podrían incluir la ampliación de cuotas de ingreso y una reducción arancelaria para la carne argentina.
El interés estadounidense por la carne argentina se debe, en parte, a la sequía y a la reducción de las importaciones provenientes de México, cuya producción se vio afectada por una plaga.
La línea de swap de crédito por U$S 20.000 millones de dólares y el financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado forman parte de la estrategia de Trump para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en crisis, previo a las elecciones del domingo próximo.