Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

"Mire, la Argentina está luchando por su vida, señorita. No sabes nada al respecto. ¿Entiendes lo que eso significa? Están muriendo. Ellos no tienen dinero, no tienen nada. Ellos están trabajando duro para sobrevivir en el mundo libre", respondió Trump. Luego añadió: "Resulta que me gusta el presidente de Argentina (Javier Milei), está haciendo lo mejor que puede. Pero el tema es que se están muriendo".