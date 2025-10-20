¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

Hay gestos que valen más que una victoria, y el de Franco Colapinto en Austin fue uno de ellos. A dos vueltas del final del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino ignoró una orden de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly, un movimiento que no cambió el resultado (terminó 17°), pero sí marcó un punto de inflexión en su relación con el equipo. La desobediencia fue más allá de un capricho, fue el síntoma más claro de que Franco ya no corre a prueba, sino como alguien que se sabe dentro del proyecto 2026.
Desde que llegó cedido por Williams, Colapinto tuvo que abrirse camino sin pretemporada, con un auto limitado y en medio de los cimbronazos internos de Alpine. De menor a mayor, acortó la brecha con Gasly y terminó igualando su rendimiento en clasificación y carrera. En las últimas seis fechas, lo superó en cuatro. La diferencia ya no es de experiencia, pero sí de proyección.
Por eso su maniobra en Austin fue más que una simple rebeldía. A pesar de las órdenes del ingeniero Stuart Barlow de “mantener posiciones” y ahorrar combustible, Colapinto entendió que el riesgo de perder la posición con Gabriel Bortoleto era mayor. “Él venía más lento, tenía gomas más viejas. Ya regalé varias veces la posición, esta vez era lo correcto”, explicó después. Y tenía razón: Gasly fue superado, mientras Franco se mantuvo adelante.
El enojo en el box fue inmediato, pero el mensaje que dejó el argentino fue otro: madurez, confianza y carácter. En un equipo que lleva meses reestructurándose y que ya piensa en el auto de 2026, esa clase de determinación pesa. Incluso Flavio Briatore, asesor deportivo y encargado de delinear la dupla del año próximo, había admitido semanas atrás que Franco estaba “en carrera” por la segunda butaca. Hoy, la sensación es que esa competencia podría haberse definido.
No fue casual que el principal sponsor del piloto (la empresa tecnológica de origen argentino, Mercado Libre, que también viste al Alpine) organizara un evento exclusivo en México para esta semana, con Franco como único protagonista. Todo apunta a que la continuidad del bonaerense sería oficializada antes del GP en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Austin, entonces, no fue una carrera más. Fue el día en que Colapinto dejó de ser una promesa y se consolidó como una apuesta de presente. Como aquel Carlos Reutemann que en 1981 se negó a ceder, el pilarense mostró que hay decisiones que se toman por convicción. Y en la Fórmula 1, esa es la actitud que distingue a los pilotos que están para quedarse.