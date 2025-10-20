¿Por qué la rebeldía de Franco Colapinto en Austin puede convertirse en su mejor carta para seguir en Alpine en la Fórmula 1?

Hay gestos que valen más que una victoria, y el de Franco Colapinto en Austin fue uno de ellos. A dos vueltas del final del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino ignoró una orden de Alpine y superó a su compañero Pierre Gasly, un movimiento que no cambió el resultado (terminó 17°), pero sí marcó un punto de inflexión en su relación con el equipo. La desobediencia fue más allá de un capricho, fue el síntoma más claro de que Franco ya no corre a prueba, sino como alguien que se sabe dentro del proyecto 2026.