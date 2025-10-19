Franco Colapinto igualó el duelo interno tras ganarle a Gasly en Austin, y la tensión crece en Alpine

El punto de quiebre llegó con el incidente de desobediencia. A dos vueltas del final, desde el muro de Alpine le ordenaron a Colapinto mantener las posiciones o defender a Gasly, pero el argentino ignoró la instrucción. Por radio, respondió: “¿Espera, qué? Él está yendo más lento”, y decidió atacar. En la vuelta 54 ejecutó una maniobra precisa y superó a su compañero, desoyendo la orden del equipo. La escena fue una de las más comentadas del fin de semana y reflejó la creciente tensión interna en la escudería.