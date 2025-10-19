Golpe en el Louvre: en siete minutos burlaron la seguridad y robaron joyas del museo en París

Según el diario Le Parisien, los asaltantes ingresaron por la fachada que da al río Sena, actualmente en obras, utilizando un montacargas de construcción para alcanzar la Galerie d’Apollon, donde se exhiben parte de las Joyas de la Corona francesa. El medio detalló que los ladrones rompieron ventanales y sustrajeron “nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz”, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, que fue hallada rota fuera del museo horas después. Afortunadamente, no se registraron heridos durante el ataque.