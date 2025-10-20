La explosiva reaparición de la madre de Ayelén Paleo: "Barbieri se alegró de verme presa"

Luego de obtener su libertad, la madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, regresó a los medios de comunicación con fuertes declaraciones dirigidas a Carmen Barbieri. Señaló a la conductora como la responsable de su situación judicial anterior. En una entrevista en televisión, no solo la criticó, sino que también manifestó "alegrarse" de haber estado en prisión, dando a entender que la vivencia fue un periodo de aprendizaje y de cambio personal para ella.