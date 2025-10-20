La explosiva reaparición de la madre de Ayelén Paleo: "Barbieri se alegró de verme presa"

Luego de obtener su libertad, la madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, regresó a los medios de comunicación con fuertes declaraciones dirigidas a Carmen Barbieri. Señaló a la conductora como la responsable de su situación judicial anterior. En una entrevista en televisión, no solo la criticó, sino que también manifestó "alegrarse" de haber estado en prisión, dando a entender que la vivencia fue un periodo de aprendizaje y de cambio personal para ella.
La controversia reaviva el conflicto mediático que comenzó hace años. Las nuevas acusaciones y reproches vuelven a encender la disputa entre la madre de Paleo y Barbieri.
Acusaciones cruzadas y viejos rencores contra Carmen Barbieri
La madre de Ayelén Paleo afirmó que Carmen Barbieri influyó directamente en su proceso judicial. Insinuó que detrás de su encarcelamiento existieron razones personales y mediáticas. Aunque no mostró evidencia específica, estas palabras revivieron la disputa que las dos figuras mantuvieron por años en televisión.
Además, la madre de Paleo destacó que Barbieri sintió satisfacción al verla en prisión. Conforme a su testimonio, la conductora no solo no brindó apoyo, sino que "se alegró" de su situación. Esto intensifica la tensión que sigue existiendo entre ambas mujeres.
Estapa de crecimiento para la madre de Ayelén Paleo y su vuelta a los medios
A pesar de la dificultad del proceso, la madre de Ayelén Paleo aseguró que su tiempo en prisión fue una etapa de crecimiento y aprendizaje personal. Mencionó que esa vivencia le sirvió para distinguir a las personas que la apoyaron de aquellas que no lo hicieron.
Desde que salió libre, busca volver al ámbito mediático y su mensaje refleja un intento de reconstrucción personal. No obstante, sus recientes palabras sugieren que los conflictos previos persisten y que ella está dispuesta a enfrentar a Carmen Barbieri en público otra vez.