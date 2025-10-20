¿Qué significa realmente que tu perro mueva la pata mientras le acaricias la panza? la respuesta de la ciencia

Puede que simplemente te hayas levantado a la cocina, pero una órden llega y no la podés desobedecer. Plantado en medio del pasillo, tu perro te obliga a que lo acaricies y allí un acto se repite nuevamente. Su pata comienza a moverse a toda velocidad mientras le realizas un cariño, preferentemente en la zona de la panza. Y allí surge la duda ¿por qué sucede esto?
Dos cosas se repiten constantemente al tener una mascota en casa: que las exigencia de cariño son algo de todos los días y que la órden es siempre la misma. Cuando tu perro te pide que le rasques la panza, seguro ves ese intrigante movimiento que hace con la pata. Este acto recibe el nombre de "reflejo de rascado" y según los especialistas, esto es una respuesta involuntaria de su sistema nervioso.
Aunque a tu perro le encante que le rasquen la panza, los efectos de ello pueden generarle cierta molestia. En el "reflejo de rascado" que ocurre de forma automática, los perros buscan mitigar aquello que le causa cierta incomodidad utilizando sus patas. Puede ser cosquillas, irritación, o la presencia de un insecto, así como también una caricia en un punto sensible.
¿Por qué mi perro mueve la pata cuando le rasco la panza?
Este reflejo canino es una respuesta involuntaria que protege a los perros de pulgas, garrapatas y otras fuentes de irritación, según Popular Science. Un conjunto de nervios ubicados bajo la piel conforma el punto de cosquilleo canino. Al rascarle la panza a tu mascota y tocar este punto, estos nervios se activan y envían un mensaje a la pata trasera, a través de la médula espinal, para que comience a patear e intente desalojar la fuente de irritación.
Esto no significa necesariamente que a tu perro no le guste la sensación de que le rasquen en esa zona. Podés evaluar su nivel de disfrute prestando atención a su lenguaje corporal. Los perros a los que no les gusta o están cansados de la sensación suelen intentar alejarse. Además, un perro que se da la vuelta con frecuencia para mostrarte su panza indica que se siente cómodo y probablemente no le moleste que le rasques la panza en ese momento.