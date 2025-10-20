¿Qué significa realmente que tu perro mueva la pata mientras le acaricias la panza? la respuesta de la ciencia

Esto no significa necesariamente que a tu perro no le guste la sensación de que le rasquen en esa zona. Podés evaluar su nivel de disfrute prestando atención a su lenguaje corporal. Los perros a los que no les gusta o están cansados de la sensación suelen intentar alejarse. Además, un perro que se da la vuelta con frecuencia para mostrarte su panza indica que se siente cómodo y probablemente no le moleste que le rasques la panza en ese momento.