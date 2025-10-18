Dramático rescate: un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo salvó haciéndole RCP

Rescate y final feliz para el perro del ascensor

El productor no sabía que estaba a punto de salvar una vida. Pero por instinto, bajó al hall del edificio y se encontró con una desgarradora escena. Al ingresar al ascensor, la distraída vecina había olvidado hacer que su perro entrara con ella y el animal quedó atrapado, con la correa puesta, pero del lado de afuera. En cuanto el ascensor empezó a subir, el perro empezó a elevarse hasta quedar asfixiado por la tirante correa.