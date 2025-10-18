Dramático rescate: un perro quedó colgado de un ascensor y un hombre lo salvó haciéndole RCP

No es la primera vez que un perro con correa es víctima de un ascensor en movimiento. Pasearlos amarrados es un acto responsable; pero, descuidarlos al subir a un ascensor, no lo es. Este fue el caso del perro de una pareja de Villa Crespo que la pasó mal, pero que gracias a la determinación de un vecino tuvo un final feliz.
Leo Blumberg estuvo en diálogo con Infobae, medio al que contó el heróico rescate. Pero para él, se trató de una “escena dantesca”. Este jueves, mientras se encontraba en una reunión, escuchó en su edificio el habitual pero llamativo sonido de la alarma del ascensor. Según contó, es habitual que los vecinos se queden atrapados allí, y pensó que se trataba del mismo caso.
Un perro quedó fuera del ascensor y casi muere asfixiado
Blumberg es compositor y productor musical y suele estar rodeado de sonidos que lo aislan en gran medida de lo que sucede fuera de su departamento. Pero para suerte de la pareja –y del perro, por supuesto–, pasada la una de la tarde se encontraba en una reunión, con un volumen más bajo que le permitió escuchar el drama luego de la alarma.
Al abandonar su reunión y salir de su estudio en el primer piso, se dio con la escena que esperaba: una vecina había quedado atrapada dentro del ascensor. Lo que no había previsto era que la mujer estaría escandalizada y que no podría comunicarse fácilmente con ella. “Al principio no entendía”, relató, porque la mujer solo hablaba inglés y repetía incansablemente una única palabra: “dog”.
Rescate y final feliz para el perro del ascensor
El productor no sabía que estaba a punto de salvar una vida. Pero por instinto, bajó al hall del edificio y se encontró con una desgarradora escena. Al ingresar al ascensor, la distraída vecina había olvidado hacer que su perro entrara con ella y el animal quedó atrapado, con la correa puesta, pero del lado de afuera. En cuanto el ascensor empezó a subir, el perro empezó a elevarse hasta quedar asfixiado por la tirante correa.
Ya en el hall, Blumberg vio al animal que había dejado de hacer movimientos intentando liberarse. El perro colgaba de la parte superior del ascensor que se había tragado la correa. “Yo vi el gancho del pretal y lo solté lo más rápido que pude. Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo”, recordó el productor. Enseguida intentó practicarle RCP que, según él mismo dijo, sabía aplicar a personas pero no a animales.
“Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba”, detalló Blumberg. Pero después de aplicarle la maniobra de reanimación, la mascota empezó a recuperarse. Del rol que ocupaba la vecina atrapada mientras él revivía a su mascota, nada se supo. Quizá, afectada, decidió apartarse de la situación. Lo cierto es que Blumberg se llevó al perro a su casa, donde estuvo durante algunos minutos hasta que la pareja de la mujer fue a buscarlo.