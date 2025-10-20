Cortes de calles previstos en la ciudad para este lunes 20 de octubre

Los trabajos de mantenimiento que llevan a cabo la municipalidad de la capital y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) continuarán hoy, por lo que se recomienda a los conductores tomar las medidas necesarias para evitar demoras, debido a una larga lista de cortes de calles que se sucederán durante la jornada en diferentes puntos de la ciudad.
Según el cronograma difundido por los organismos, las interrupciones totales y parciales del paso vehicular responden a obras de reparación, renovación y mantenimiento de redes de agua y cloacas, así como al reacondicionamiento del pavimento. Desde el municipio advirtieron que “el restablecimiento de la circulación dependerá del progreso de las tareas programadas”.
Cortes totales de tránsito en la ciudad
- Bulnes, entre Italia y avenida Belgrano (reparación de fosa).
- Avenida Belgrano (trocha sur), entre San Miguel y Asunción.
- San Juan al 900.
- Virgen de la Merced al 600.
- Marcos Paz al 800.
Cortes parciales de tránsito en la ciudad
- 24 de Septiembre al 1300 (trocha norte y sur).
- La Rioja al 300 (entre Las Piedras y General Paz).
- Junín al 500 (entre Santiago del Estero y Corrientes).
- Avenida Salta al 400.
- Avenida Salta al 700 (trocha este).
Por su parte, la SAT ejecutará una serie de trabajos en distintos puntos de la ciudad. Entre las principales intervenciones en redes de agua, se destaca la instalación de cañerías de impulsión de nuevas perforaciones:
- Pérez Palavecino, entre Moreno y avenida de Circunvalación, con continuidad por la colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli.
- Mendoza, entre Castro Barros y Viamonte, en la zona de Plaza San Martín de Porres.
- Avenida Ejército del Norte, entre Chile y avenida Belgrano, en el Liceo Militar.
- Plaza del barrio Barrancas del Salí, donde se realizará el cruce de calle y empalme a la red de distribución.
Además, se prevén aperturas en avenida Alem y Florida, para verificar válvulas y mejorar el servicio en Barrio Ciudadela Sur, así como la renovación de cañerías en Crisóstomo Álvarez entre avenida Colón y Amador Lucero.
Los trabajos de renovación de redes cloacales incluyen tareas sobre Padre Roque Correa, entre Pasaje Monserrat y Venezuela; avenida Colón, entre Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez; además de intervenciones en el Barrio Vial I (Isabel La Católica, Paso de Los Andes y Don Orione) y 25 de Mayo al 1100, entre Italia y Uruguay.