Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

Faltan seis días para que ls argentinos acudan a la siguiente ronda de Elecciones Legislativas.

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025
Hace 1 Hs

Este 26 de octubre Argentina tendrá Elecciones Legislativas para renovar bancas de Diputados y Senadores. Además, por primera vez se implementará la elección mediante la Boleta única de Papel, por lo que los electores utilizarán un sistema nuevo. Antes de acudir a los comicios será esencial consultar en qué institución vota cada ciudadano.

Como cada año de elecciones, ya está disponible el padrón electoral para consultar de forma online. Se trata de un trámite gratuito que puede realizarse en apenas cinco minutos ya sea desde una computadora, un celular o una tablet con conexión a internet. Solo necesitarás tener a mano tu número de DNI.

¿Dónde voto en octubre de 2025?

El sitio de la Justicia Nacional Electoral –link al final de la nota– tiene disponible el padrón. Al ingresar deberás buscar el botón “Padrón definitivo” en la esquina superior derecha si estás en una computadora o en la esquina superior izquierda si estás desde un celular. Allí se abrirá un formulario en el que deberás completar tu número de documento –sin puntos ni letras–, tu género, tu distrito –provincia o ciudad– y un código verificador que la propia página exhibirá.

Al tocar en el botón “Consultar”, la página desplegará nuevos datos entre los que se pueden encontrar: el circuito electoral, la sección electoral y el establecimiento para votar con su respectiva dirección. Para agilizar la votación y evitar demoras, es útil saber en qué mesa votar y cuál es el orden en que aparece la persona. Al llegar a la mesa, se puede indicar el número para que las autoridades de mesa procedan a hacer el control correspondiente.

¿Cómo votamos con la Boleta Única de papel?

El 26 de octubre desde las 8 y hasta las 18 deberás dirigirte al local de votación asignado. Podés consultar dónde votar en el sitio de la Justicia Nacional Electoral o en MiArgentina. Al llegar a tu mesa deberás entregar el documento a la autoridad de mesa.

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única de Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con una lapicera para que accedas a la cabina de votación. En la boleta encontrarás las listas de cada espacio político separadas en columnas vericadas y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Padrón electoral en Tucumán: dónde voto en octubre de 2025

Marcá con la lapicera la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Debés marcar solo una opción por categoría, es decir, una para Diputados y otra para Senadores. Doblá la boleta siguiendo las indicaciones que aparecen en el dorso para que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto quede oculto. Luego regresá a la mesa, dejá la boleta en la urna y firmá el padrón antes de retirar tu documento.

Dónde voto en octubre 2025: https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php

