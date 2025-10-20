Una falla de Amazon deja sin servicios a numerosas aplicaciones en todo el mundo

Una falla masiva afecta a los servicios de Amazon Web Services (AWS), el producto del gigante informático que aloja miles de servicios y aplicaciones en la nube. La compañía, que da soporte a su propia plataforma de video y tienda, así como a otras grandes compañías digitales, detectó el problema a primeras horas de este lunes.
El error de Amazon está afectando la conectividad de cientos de empresas y servicios como sitios web, juegos en línea, redes sociales y billeteras virtuales. Reconocidas plataformas como Fortnite, Canva y Snapchat se vieron interrumpidos durante estas horas por un fallo que se presentó como un "aumento de las tasas de error y las latencias" (tiempo de respuesta a un comando).
Amazon confirmó que la interrupción se originó en la región US-EAST-1 de Estados Unidos, específicamente en las instalaciones de Virginia del Norte (Estados Unidos), en un centro de datos que es uno de los más grandes y antiguos de la compañía. Este problema afectó tanto a los centros con soporte de la compañía como a numerosos servicios que dependen de la infraestructura de AWS.
“Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados” a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó Amazon.
El impacto de la caída fue extenso y global, afectando miles de redes sociales, sistemas informáticos, plataformas de juego online, aplicaciones móviles y sitios web. El alcance se extendió a servicios de streaming, aplicaciones educativas, videojuegos, plataformas de inteligencia artificial y algunos servicios financieros. Varias empresas de alto perfil, como la startup de inteligencia artificial Perplexity y la bolsa de criptomonedas Coinbase, y la aplicación de inversión Robinhood, atribuyeron directamente sus interrupciones a la falla de AWS.
La compañía anunció que estaba "trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación" y que monitoreaba la situación. Además, recomendó a sus clientes que siguieran reintentando cualquier solicitud de conexión que hubiera fallado.