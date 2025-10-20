Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
SOCIEDAD | GASTRONOMÍA
Del andinismo al cultivo de hongos en Tafí Viejo
Dos tucumanos crearon un emprendimiento sustentable inspirado en su amor por la naturaleza y las cumbres andinas. De qué se trata y cómo fue recibida esta idea por la comunidad.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
SALAS REFRIGERADAS. Cada uno de los productos cultivados son seguidos de cerca por los emprendedores.
Por
Ariane Armas
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anatomía del nuevo escenario
Uruguay a punto de despenalizar la eutanasia, lo que lo convertiría en el primero de América Latina
Lo más popular
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
Tareas preventivas ante los temporales
Cartas de lectores: más educación y menos armas
Cartas de lectores: actor mileísta
Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse
Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU
Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026
El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio
Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre
Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen
¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más