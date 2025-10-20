Secciones
Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

El Presidente llegará a las ciudades de Córdoba y de Santa Fe para impulsar a los candidatos libertarios en el centro del país.

Hace 1 Hs

La recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo encuentra a La Libertad Avanza (LLA) intensificando su estrategia en el interior del país. En este contexto, el presidente, Javier Milei, figura central del espacio, se embarca en una serie de recorridas que culminarán con el cierre de campaña en distritos considerados cruciales para impulsar a sus candidatos locales.

El foco de la última semana de proselitismo está puesto en el centro del país. Después de las visitas de este sábado a Santiago del Estero y a Tucumán, la agenda presidencial se concentra en dos provincias con fuerte peso electoral. El mandatario estará este martes en Córdoba y pondrá el broche de oro a la campaña el jueves en Rosario, Santa Fe.

La decisión de evitar el conurbano bonaerense tras el acto de Tres de Febrero subraya la estrategia de LLA de fortalecer a sus postulantes en el interior, donde se confía en cosechar buenos resultados que contrarresten la ventaja que el peronismo podría sacar en la provincia de Buenos Aires.

En Córdoba, Milei brindará su apoyo al abogado Gonzalo Roca, quien compite por una banca en la Cámara de Diputados. El acto en la capital provincial imitará el formato que ya se convirtió en un sello distintivo de la campaña libertaria: una recorrida en camioneta que comenzará después de las 17, en la que el mandatario buscará arengar a los seguidores.

Rosario

El jueves, la caravana libertaria se trasladará a Rosario para el cierre definitivo de campaña. Allí, el epicentro será Plaza España. Desde ese punto clave de la ciudad, el Presidente buscará fortalecer la candidatura a diputado nacional de Agustín Pellegrini. El joven libertario se enfrenta a la vicegobernadora Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria, en una contienda que el oficialismo ve con optimismo.

Más allá de los nombres propios, el objetivo de estas dos últimas visitas al centro del país es impulsar la figura de los candidatos libertarios que encabezan cada lista y capitalizar la popularidad del jefe de Estado en la búsqueda de bancas legislativas.

Javier Milei y un mensaje en la previa de las elecciones: Harán todo lo posible por generar pánico

Hasta el último momento, la estrategia de LLA se mantendrá firme en la búsqueda de la polarización con el kirchnerismo. El Ejecutivo concentrará el voto anti Fuerza Patria, buscando que se disperse en partidos del centro, y redoblará los esfuerzos para convencer a los indecisos y a aquellos que no participaron en las elecciones provinciales anteriores. El enfoque en el interior es el arma final de Milei y su gestión para expandir su base legislativa.

