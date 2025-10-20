Milei se instala en el interior para cerrar la campaña

Hasta el último momento, la estrategia de LLA se mantendrá firme en la búsqueda de la polarización con el kirchnerismo. El Ejecutivo concentrará el voto anti Fuerza Patria, buscando que se disperse en partidos del centro, y redoblará los esfuerzos para convencer a los indecisos y a aquellos que no participaron en las elecciones provinciales anteriores. El enfoque en el interior es el arma final de Milei y su gestión para expandir su base legislativa.