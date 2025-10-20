La Justicia se desentiende del “voto nacional”

La polémica por la forma de comunicar los resultados en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre escaló este último fin de semana, luego de que la Dirección Nacional Electoral (DINE) -organismo dependiente del Ministerio del Interiorde la Nación- blanqueara su intención de difundir un “resultado nacional” en el escrutinio provisorio. Esta medida, inédita para una elección de medio término, aumentó las alarmas en la oposición, que advierte un supuesto beneficio para La Libertad Avanza (LLA).