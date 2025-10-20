La Justicia se desentiende del “voto nacional”

La polémica por la forma de comunicar los resultados en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre escaló este último fin de semana, luego de que la Dirección Nacional Electoral (DINE) -organismo dependiente del Ministerio del Interiorde la Nación- blanqueara su intención de difundir un “resultado nacional” en el escrutinio provisorio. Esta medida, inédita para una elección de medio término, aumentó las alarmas en la oposición, que advierte un supuesto beneficio para La Libertad Avanza (LLA).
La controversia radica en que LLA es la única fuerza que compite con un sello unificado en todos los distritos del país. La oposición, en cambio, especialmente el peronismo nucleado en Fuerza Patria (FP), ha optado por diferentes marcas electorales en 11 provincias.
Distintos sectores de la oposición manifestaron que impugnarán la decisión de la DINE ante la Justicia Electoral, alegando que la unificación del conflicto a nivel nacional favorece al oficialismo en la percepción pública.
Distanciamiento y cautela
Ante esto, el Poder Judicial adoptaría una postura de distanciamiento y cautela por lo cual la Justicia Electoral se inclinaría a evitar referirse a la modalidad de conteo de votos. La postura preliminar, que de ser necesario debería ratificar la Cámara Nacional Electoral, es que el tema no es de su competencia.
Los jueces argumentan que en los comicios legislativos, a diferencia de las elecciones ejecutivas, el escrutinio provisorio que se transmite a través de los medios es “meramente informativo” y “no tiene validez legal”.
En esencia, la Justicia busca no quedar involucrada en “decisiones que corresponden a la política”, donde ambos lados intentan utilizar la presentación de datos de la manera más conveniente para sus intereses.