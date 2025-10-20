Secciones
SociedadGastronomía

Recetas de cocina para disfrutar de nuevos sabores

El chef Diego La Ruffa dejó ideas para animarse a probar hongos en esaladas y preparaciones sanas y ricas.

Hace 1 Hs

El chef Diego La Ruffa, on una gran creatividad, ha desarrollado varias recetas deliciosas y saludables que muestran todo el potencial de los hongos. Aquí te dejamos dos de sus propuestas:

- Pizza verde con gírgolas

Ingredientes para 2 pizzas:

· 200 g de harina 000

· 200 g de harina integral

· 20 g de levadura fresca

· 3 cucharadas de aceite de oliva

· 1 cucharada de azúcar

· Sal y pimienta negra a gusto

· 100 g de gírgolas frescas (pardas, azules, rosas o mix)

· 200 g de queso fresco o mozzarella

· 4 hojas de repollo morado

·4 almendras o nueces tostadas

· 150 g de tomates cherry

· 150 g de aceitunas negras

Salsa verde:

· 50 g de hojas de rúcula

· 50 g de hojas de repollo morado

· 70 g de flores de brócoli

· 3 dientes de ajo

· 70 g de almendras o nueces

· 1 puñado de albahaca fresca

· 50 g de queso parmesano o sardo rallado

· ½ taza de aceite de oliva

·1 cucharada de jugo de limón

· Sal y pimienta negra a gusto

Preparación:

1. Prepara la masa mezclando las harinas con la levadura, el aceite, azúcar, sal, pimienta y agua templada. Amasa hasta obtener una textura homogénea y deja reposar.

2. Estira la masa y cubre con la salsa verde.

3. Agrega las gírgolas, el queso y hornea a 200°C durante 12-15 minutos.

4. Completa con las almendras o nueces, el repollo morado, tomates cherry, aceitunas y albahaca fresca.

- Ensalada de sandía, rabanitos, gírgolas y queso de cabra

Ingredientes para 2 porciones:

· 2 cucharadas de almendras

· 400 g de sandía

· 200 g de rabanitos

· 100 g de gírgolas azules

· 1 diente de ajo

· 4 ramitas de menta fresca

· 50 g de queso de cabra

· Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto

· 2 cucharadas de vinagre de vino

Preparación:

1. Saltea las gírgolas con ajo y aceite de oliva hasta que estén tiernas.

2. Tuesta las almendras y córtalas a la mitad.

3. Corta la sandía y los rabanitos en láminas finas. Adereza con aceite, vinagre, sal y pimienta.

4. En una fuente, mezcla la sandía, los rabanitos, las gírgolas, las almendras, la menta y el queso de cabra desmenuzado. Finaliza con un toque de pimienta.

