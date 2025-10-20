Recetas de cocina para disfrutar de nuevos sabores

El chef Diego La Ruffa, on una gran creatividad, ha desarrollado varias recetas deliciosas y saludables que muestran todo el potencial de los hongos. Aquí te dejamos dos de sus propuestas:
- Pizza verde con gírgolas
Ingredientes para 2 pizzas:
· 200 g de harina 000
· 200 g de harina integral
· 20 g de levadura fresca
· 3 cucharadas de aceite de oliva
· 1 cucharada de azúcar
· Sal y pimienta negra a gusto
· 100 g de gírgolas frescas (pardas, azules, rosas o mix)
· 200 g de queso fresco o mozzarella
· 4 hojas de repollo morado
·4 almendras o nueces tostadas
· 150 g de tomates cherry
· 150 g de aceitunas negras
Salsa verde:
· 50 g de hojas de rúcula
· 50 g de hojas de repollo morado
· 70 g de flores de brócoli
· 3 dientes de ajo
· 70 g de almendras o nueces
· 1 puñado de albahaca fresca
· 50 g de queso parmesano o sardo rallado
· ½ taza de aceite de oliva
·1 cucharada de jugo de limón
· Sal y pimienta negra a gusto
Preparación:
1. Prepara la masa mezclando las harinas con la levadura, el aceite, azúcar, sal, pimienta y agua templada. Amasa hasta obtener una textura homogénea y deja reposar.
2. Estira la masa y cubre con la salsa verde.
3. Agrega las gírgolas, el queso y hornea a 200°C durante 12-15 minutos.
4. Completa con las almendras o nueces, el repollo morado, tomates cherry, aceitunas y albahaca fresca.
- Ensalada de sandía, rabanitos, gírgolas y queso de cabra
Ingredientes para 2 porciones:
· 2 cucharadas de almendras
· 400 g de sandía
· 200 g de rabanitos
· 100 g de gírgolas azules
· 1 diente de ajo
· 4 ramitas de menta fresca
· 50 g de queso de cabra
· Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto
· 2 cucharadas de vinagre de vino
Preparación:
1. Saltea las gírgolas con ajo y aceite de oliva hasta que estén tiernas.
2. Tuesta las almendras y córtalas a la mitad.
3. Corta la sandía y los rabanitos en láminas finas. Adereza con aceite, vinagre, sal y pimienta.
4. En una fuente, mezcla la sandía, los rabanitos, las gírgolas, las almendras, la menta y el queso de cabra desmenuzado. Finaliza con un toque de pimienta.