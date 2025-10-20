El swap chino no se toca: “Son mecanismos que ayudan al país a salir adelante”

Desde el Gobierno volvieron a negar que Donald Trump le haya pedido a Javier Milei suspender el swap con China y redoblaron las críticas contra el kirchnerismo, en la recta final para las elecciones legislativas del próximo domingo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tildó de “inédito” el respaldo financiero de Estados Unidos, en declaraciones a La noche de Mirtha. La aspirante a senadora libertaria por CABA criticó las declaraciones del candidato a diputado de Fuerza Patria en Provincia, Jorge Taiana, que dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es “una democracia con fallas”.
Bullrich dijo: “Estuve en las reuniones, en ningún momento se planteó que tengamos que suspender el swap con China. El kirchnerismo dice: ‘Están entregándonos a EE.UU.’. Ahora, ¿cuándo estaba el swap con China, que estábamos, entregados a China? No, son mecanismos que ayudan al país a salir adelante”.
La funcionaria planteó además: “Diego Santilli es el candidato de la LLA - PRO en provincia de Buenos Aires, está con una política internacional de paz, de democracia occidental, contra Taiana, que fue canciller, y que el otro día dijo una cosa terrible, que ‘Venezuela es una democracia con fallas’. No, Venezuela es una dictadura”.
Ante esto, Bullrich contrapuso: “Ahí tenés dos modelos, el candidato que representa a un mundo que va hacia adelante, que busca la paz, contra el candidato que sigue mintiéndole a la gente, diciendo que Venezuela ‘es una democracia con fallas’”.