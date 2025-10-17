Graneros y Famaillá abren el Regional Federal Amateur con promesa de partidazo

En la zona 8, a las 20, se vivirá otro plato fuerte: Sportivo Guzmán se medirá con Jorge Newbery, en un duelo que reedita la final del Torneo Anual 2024. El árbitro será Lautaro Cazorla. Los “Julianos”, dirigidos por Claudio Marrupe, sumaron a Gustavo Aún, Gonzalo Reyes, Agustín Navarro y Matías Diarte, y podrían incorporar a los hermanos Caro. En tanto, el “aviador” de Ricardo Amaya reforzó su plantel con Nahuel Brizuela y Maximiliano Carabajal.