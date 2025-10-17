Graneros y Famaillá abren el Regional Federal Amateur con promesa de partidazo

El Regional Federal Amateur inicia su acción en Tucumán con dos partidos destacados que prometen emociones. Mañana, desde las 17, el último campeón de la Región Norte, Graneros, recibirá a Famaillá en el complejo deportivo local, por la primera fecha de la zona 9. El encuentro será dirigido por Axel Santillán.
El “Cocodrilo”, nuevamente conducido por Hugo Corbalán, buscará empezar con el pie derecho y cuenta con refuerzos de jerarquía: el defensor Adriano Romero, procedente de Santamarina, y el delantero Facundo Cruz, con reciente paso por Juventud Antoniana.
Por su parte, Famaillá, que regresa a esta competencia después de varios años, afrontará el desafío con humildad y pocas incorporaciones. Su entrenador, Ernesto Luna (hijo), apostó por Ignacio Cedrón, Ariel Ríos y Andy Álvarez como sus nuevas caras.
En la zona 8, a las 20, se vivirá otro plato fuerte: Sportivo Guzmán se medirá con Jorge Newbery, en un duelo que reedita la final del Torneo Anual 2024. El árbitro será Lautaro Cazorla. Los “Julianos”, dirigidos por Claudio Marrupe, sumaron a Gustavo Aún, Gonzalo Reyes, Agustín Navarro y Matías Diarte, y podrían incorporar a los hermanos Caro. En tanto, el “aviador” de Ricardo Amaya reforzó su plantel con Nahuel Brizuela y Maximiliano Carabajal.
El domingo completarán la jornada Central Norte vs. Ateneo Parroquial Alderetes (Eloy Guzmán) y San Pablo vs. San Antonio (Sebastián D’Arpino).
Además, por los cuartos de final del Anual, jugarán Bella Vista y San Martín desde las 16.30, en Tucumán Central, con penales en caso de empate.