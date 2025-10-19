Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto igualó el duelo interno con Gasly tras su victoria en Austin y la tensión crece en Alpine

El argentino superó a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos y emparejó el historial de carreras entre ambos pilotos. La rivalidad interna en Alpine se intensifica a cinco fechas del final de la temporada.

Colapinto venció a Gasly en el GP de Austin. Colapinto venció a Gasly en el GP de Austin.
Hace 2 Hs

La relación entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine alcanzó un nuevo punto de ebullición tras el Gran Premio de los Estados Unidos, disputado en Austin, Texas. En un fin de semana marcado por el bajo rendimiento general del equipo, el piloto argentino logró imponerse en la carrera principal del domingo, igualando el historial de duelos en competencia con su compañero francés.

Durante el fin de semana, Gasly dominó las pruebas cortas, pero Colapinto se impuso en el momento más importante. En la clasificación sprint, el francés terminó 13°, contra el 17° del argentino. En la carrera sprint volvió a imponerse, finalizando 10°, mientras que Colapinto cerró en el 14° lugar. En la clasificación general del sábado, la diferencia fue mínima: Gasly 14°, Colapinto 15°, separados por apenas 0s393.

Sin embargo, en la carrera principal del domingo, Colapinto revirtió el panorama. Mostrando un gran ritmo sobre el final, cruzó la meta en el puesto 17, dos lugares por delante de Gasly, que terminó 19°. En un contexto difícil para Alpine, el argentino volvió a mostrar carácter y decisión para cerrar un fin de semana en alza.

El punto de quiebre llegó con el incidente de desobediencia. A dos vueltas del final, desde el muro de Alpine le ordenaron a Colapinto mantener las posiciones o defender a Gasly, pero el argentino ignoró la instrucción. Por radio, respondió: “¿Espera, qué? Él está yendo más lento”, y decidió atacar. En la vuelta 54 ejecutó una maniobra precisa y superó a su compañero, desoyendo la orden del equipo. La escena fue una de las más comentadas del fin de semana y reflejó la creciente tensión interna en la escudería.

Aunque ninguno de los dos pilotos sumó puntos en Austin, el resultado tuvo un valor simbólico enorme: Colapinto igualó el historial de carreras con Gasly, que ahora está 7-7. El francés todavía domina en clasificación (8-5), pero el argentino acortó distancias y consolidó su posición dentro del equipo.

Esa evolución se nota también en las carreras sprint, donde el marcador está 1-1 con dos fechas todavía por disputarse. En cambio, Gasly lidera claramente las clasificaciones sprint por 2-0, reflejo de su mayor experiencia en una vuelta rápida.

De esta manera, Colapinto igualó el duelo más importante: las carreras dominicales. Su consistencia y su crecimiento en ritmo de carrera fueron las claves para equilibrar una pulseada que, hasta hace pocos meses, parecía muy inclinada hacia el lado del francés.

La rivalidad interna dentro de Alpine aún no tiene desenlace. Restan cinco fechas para el cierre del campeonato: México, Brasil (9 de noviembre), Las Vegas (22/11), Qatar (30/11) y Abu Dhabi (7 de diciembre). Cada fin de semana será una nueva oportunidad para inclinar la balanza.

Más allá de los resultados deportivos, la lucha entre Colapinto y Gasly tiene peso político dentro del equipo. Alpine aún no confirmó su alineación para 2026, y el rendimiento del argentino en esta recta final podría ser determinante para su continuidad como piloto titular.

Mientras tanto, la tensión en el box crece. Colapinto, decidido a hacerse un lugar en la Fórmula 1, demostró personalidad, ambición y carácter, incluso desafiando las órdenes de su propio equipo. Gasly, por su parte, intentará reafirmar su jerarquía y recuperar el control del duelo interno.

Con el marcador empatado y cinco carreras por delante, la batalla dentro de Alpine promete ser uno de los grandes atractivos del cierre de la temporada. En Austin, Franco Colapinto dio un golpe de autoridad: no solo ganó el duelo en pista, sino también respeto dentro del paddock de la Fórmula 1.

Temas BrasilFórmula 1Estados UnidosQatarPierre GaslyFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
3

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?
4

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
5

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
6

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Más Noticias
¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

¿Por qué los jugadores de Atlético Tucumán decidieron no concentrar en la previa al partido frente a San Lorenzo?

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Comentarios