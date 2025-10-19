Franco Colapinto igualó el duelo interno con Gasly tras su victoria en Austin y la tensión crece en Alpine

La relación entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine alcanzó un nuevo punto de ebullición tras el Gran Premio de los Estados Unidos, disputado en Austin, Texas. En un fin de semana marcado por el bajo rendimiento general del equipo, el piloto argentino logró imponerse en la carrera principal del domingo, igualando el historial de duelos en competencia con su compañero francés.
Durante el fin de semana, Gasly dominó las pruebas cortas, pero Colapinto se impuso en el momento más importante. En la clasificación sprint, el francés terminó 13°, contra el 17° del argentino. En la carrera sprint volvió a imponerse, finalizando 10°, mientras que Colapinto cerró en el 14° lugar. En la clasificación general del sábado, la diferencia fue mínima: Gasly 14°, Colapinto 15°, separados por apenas 0s393.
Sin embargo, en la carrera principal del domingo, Colapinto revirtió el panorama. Mostrando un gran ritmo sobre el final, cruzó la meta en el puesto 17, dos lugares por delante de Gasly, que terminó 19°. En un contexto difícil para Alpine, el argentino volvió a mostrar carácter y decisión para cerrar un fin de semana en alza.
El punto de quiebre llegó con el incidente de desobediencia. A dos vueltas del final, desde el muro de Alpine le ordenaron a Colapinto mantener las posiciones o defender a Gasly, pero el argentino ignoró la instrucción. Por radio, respondió: “¿Espera, qué? Él está yendo más lento”, y decidió atacar. En la vuelta 54 ejecutó una maniobra precisa y superó a su compañero, desoyendo la orden del equipo. La escena fue una de las más comentadas del fin de semana y reflejó la creciente tensión interna en la escudería.
Aunque ninguno de los dos pilotos sumó puntos en Austin, el resultado tuvo un valor simbólico enorme: Colapinto igualó el historial de carreras con Gasly, que ahora está 7-7. El francés todavía domina en clasificación (8-5), pero el argentino acortó distancias y consolidó su posición dentro del equipo.
Esa evolución se nota también en las carreras sprint, donde el marcador está 1-1 con dos fechas todavía por disputarse. En cambio, Gasly lidera claramente las clasificaciones sprint por 2-0, reflejo de su mayor experiencia en una vuelta rápida.
De esta manera, Colapinto igualó el duelo más importante: las carreras dominicales. Su consistencia y su crecimiento en ritmo de carrera fueron las claves para equilibrar una pulseada que, hasta hace pocos meses, parecía muy inclinada hacia el lado del francés.
La rivalidad interna dentro de Alpine aún no tiene desenlace. Restan cinco fechas para el cierre del campeonato: México, Brasil (9 de noviembre), Las Vegas (22/11), Qatar (30/11) y Abu Dhabi (7 de diciembre). Cada fin de semana será una nueva oportunidad para inclinar la balanza.
Más allá de los resultados deportivos, la lucha entre Colapinto y Gasly tiene peso político dentro del equipo. Alpine aún no confirmó su alineación para 2026, y el rendimiento del argentino en esta recta final podría ser determinante para su continuidad como piloto titular.
Mientras tanto, la tensión en el box crece. Colapinto, decidido a hacerse un lugar en la Fórmula 1, demostró personalidad, ambición y carácter, incluso desafiando las órdenes de su propio equipo. Gasly, por su parte, intentará reafirmar su jerarquía y recuperar el control del duelo interno.
Con el marcador empatado y cinco carreras por delante, la batalla dentro de Alpine promete ser uno de los grandes atractivos del cierre de la temporada. En Austin, Franco Colapinto dio un golpe de autoridad: no solo ganó el duelo en pista, sino también respeto dentro del paddock de la Fórmula 1.