Franco Colapinto desobedeció una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos

El piloto argentino ignoró una instrucción de su equipo en las últimas vueltas en Austin y adelantó a su compañero Pierre Gasly. La maniobra generó tensión interna en Alpine y dejó imágenes frías entre ambos tras la carrera.

Hace 8 Min

El Gran Premio de Estados Unidos dejó una escena cargada de tensión dentro del equipo Alpine. El argentino Franco Colapinto desobedeció una orden de equipo y decidió adelantar en pista a su compañero Pierre Gasly, en una maniobra que sorprendió tanto a los ingenieros como a los fanáticos que seguían la carrera.

El episodio ocurrió a dos vueltas del final, cuando desde el muro le ordenaron al bonaerense mantener las posiciones o defender a Gasly. Colapinto, que venía con mejor ritmo y más velocidad, no acató la instrucción y respondió por radio: ¿Espera, qué? Él está yendo más lento”. Acto seguido, aprovechó una zona de DRS para superarlo en la vuelta 54, ganando una posición sobre el cierre del Gran Premio.

La maniobra se produjo en un momento clave, ya que el piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto, se acercaba peligrosamente desde atrás. Colapinto, que estaba recortando décimas a Gasly, optó por arriesgar y defender su rendimiento en pista por encima de las órdenes del equipo.

Aunque el argentino finalizó en el puesto 17, sin sumar puntos, el gesto no pasó inadvertido. Las cámaras oficiales captaron el cruce entre ambos pilotos tras bajarse de los autos, donde -según el periodista Adrián Puente- “ni se miraron”, reflejando el clima de frialdad que se vive dentro de Alpine tras el incidente.

El conflicto se da en un contexto de tensión creciente en el equipo francés. Ya durante la clasificación del GP de Estados Unidos, Colapinto había mostrado su descontento por una orden de radio que lo perjudicó en su vuelta rápida, lo que derivó en un breve intercambio con su ingeniero.

Mientras se esperan las declaraciones oficiales, el episodio consolida a Colapinto como un piloto con personalidad fuerte y convicciones firmes, capaz de tomar decisiones propias en momentos límite. Su desobediencia, más allá de las consecuencias internas, reafirmó que el argentino no teme competir de igual a igual, incluso dentro de su propio equipo.

