Franco Colapinto desobedeció una orden de Alpine y superó a Gasly en el GP de Estados Unidos

El episodio ocurrió a dos vueltas del final, cuando desde el muro le ordenaron al bonaerense mantener las posiciones o defender a Gasly. Colapinto, que venía con mejor ritmo y más velocidad, no acató la instrucción y respondió por radio: “¿Espera, qué? Él está yendo más lento”. Acto seguido, aprovechó una zona de DRS para superarlo en la vuelta 54, ganando una posición sobre el cierre del Gran Premio.