Ayude cambia todo: San Lorenzo prepara una formación inédita para visitar a Atlético Tucumán

San Lorenzo llega a Tucumán en busca de un alivio futbolístico. Después de dos caídas consecutivas que golpearon la confianza del grupo, el entrenador Damián Ayude trabaja contrarreloj para encontrar respuestas y devolverle solidez al equipo. En ese contexto, el técnico planea un giro táctico profundo: modificar el sistema y apostar por una línea de cinco defensores, algo inédito desde su llegada al club.
El esquema 5-3-2 que ensayó en los últimos entrenamientos remite a la etapa de Rubén Darío Insúa, cuando San Lorenzo priorizaba el orden defensivo y la salida rápida por las bandas. La idea de Ayude apunta a reforzar la última línea, corregir los desajustes que le costaron goles en las últimas fechas y recuperar equilibrio en un equipo que había perdido su identidad.
La modificación surge, en parte, como respuesta obligada a la baja de Matías Reali, quien no viajará a Tucumán por una molestia muscular en el isquiotibial. Su ausencia deja al equipo sin uno de los hombres más punzantes en ataque, lo que llevó al técnico a cambiar la estructura. En su lugar ingresaría Ezequiel Herrera, que se moverá como stopper por derecha y ya participó de los ensayos con línea de cinco.
El otro cambio confirmado sería el regreso del arquero Orlando Gill, quien ya está disponible tras su paso por la selección paraguaya durante la fecha FIFA. El guardameta recuperará la titularidad en lugar de Facundo Altamirano, aportando experiencia y liderazgo a una defensa que necesita seguridad.
Con estos ajustes, la probable formación de San Lorenzo sería: Gill; López, Herrera, Romaña, Hernández y Báez; Tripichio, Perruzzi; Gulli, Cerutti y Cuello.
Más allá de las variantes tácticas, el contexto institucional también pesa. El club atraviesa semanas turbulentas, con conflictos dirigenciales y reclamos económicos que repercuten en el ánimo del plantel. Sin embargo, San Lorenzo se mantiene en el sexto puesto del Grupo B del Torneo Clausura, todavía en zona de clasificación a los playoffs.
Ayude sabe que necesita una reacción inmediata. En el siempre exigente Monumental José Fierro, su apuesta es clara: volver a la solidez defensiva y rescatar el temple que caracterizó a San Lorenzo en sus mejores versiones.