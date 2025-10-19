Ayude cambia todo: San Lorenzo prepara una formación inédita para visitar a Atlético Tucumán

La modificación surge, en parte, como respuesta obligada a la baja de Matías Reali, quien no viajará a Tucumán por una molestia muscular en el isquiotibial. Su ausencia deja al equipo sin uno de los hombres más punzantes en ataque, lo que llevó al técnico a cambiar la estructura. En su lugar ingresaría Ezequiel Herrera, que se moverá como stopper por derecha y ya participó de los ensayos con línea de cinco.