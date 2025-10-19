Hallaron muerto a Alejandro Fracaroli, el científico argentino que estaba desaparecido en Alemania

Desde el 26 de agosto, Fracaroli se encontraba en Alemania desarrollando un proyecto en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), con planes de permanecer allí hasta fin de año. Su ausencia repentina el martes -cuando no se presentó a trabajar y su teléfono permanecía apagado durante más de 20 horas- encendió las alarmas entre sus colegas y derivó en la denuncia por desaparición.