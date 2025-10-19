Hallaron muerto a Alejandro Fracaroli, el científico argentino que estaba desaparecido en Alemania

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli fue encontrado sin vida este domingo en un arroyo de la ciudad alemana de Karlsruhe. Estaba desaparecido desde el miércoles y las autoridades investigan el caso como un posible accidente.
Fracaroli, cordobés de 44 años e investigador del Conicet, fue hallado alrededor de las 12.15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim. La policía local señaló que el cuerpo no presentaba signos de violencia y, en base a los primeros indicios, se presume que pudo haber caído accidentalmente al agua y se ahogó. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del hecho, consignó el diario "Ámbito".
Según las autoridades, el científico “probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó”. Aunque no hay evidencia que apunte a un hecho criminal, aún resta determinar con precisión qué ocurrió en los momentos previos a su muerte.
Quién era Alejandro Matías Fracaroli
Fracaroli desarrolló una sólida carrera científica. Se desempeñaba como investigador del Conicet y formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (Infiqc).
Su especialidad era el diseño y estudio de telas nanoscópicas con potenciales aplicaciones industriales, un campo de gran interés a nivel internacional. Con formación académica en el exterior, Fracaroli se destacó por su apertura al trabajo interdisciplinario y su participación en redes de investigación globales.
Tenía además una vida familiar estable en el barrio General Paz de Córdoba, donde vivía con sus dos hijos.
En el transcurso de su carrera, integró el equipo de investigación del reconocido químico Omar Yaghi, recientemente premiado con el Nobel de Química 2025. La UNC había otorgado en 2024 el título de doctor Honoris Causa a Yaghi, con quien Fracaroli mantuvo una colaboración que potenció su proyección internacional.
Desde el 26 de agosto, Fracaroli se encontraba en Alemania desarrollando un proyecto en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), con planes de permanecer allí hasta fin de año. Su ausencia repentina el martes -cuando no se presentó a trabajar y su teléfono permanecía apagado durante más de 20 horas- encendió las alarmas entre sus colegas y derivó en la denuncia por desaparición.