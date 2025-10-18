Buscan en Alemania a un investigador argentino del Conicet que lleva cinco días desaparecido

Los últimos momentos antes de su desaparición

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por Infobae, el lunes 13 de octubre Fracaroli salió de su trabajo en el campus universitario y tomó el colectivo que conecta el predio con el área urbana de Karlsruhe. Poco antes de las 19 (hora local), mantuvo una videollamada con su pareja, Gabriela Furlan, quien aseguró que la conversación fue completamente normal y que no notó ninguna situación fuera de lo habitual.