Cristian Fabbiani se despidió de Newell’s: “Me voy tranquilo porque di todo”

El ciclo de Fabbiani al frente de Newell’s se cerró con 28 partidos dirigidos, de los cuales el equipo ganó ocho, empató diez y perdió nueve. Aunque el conjunto rosarino no se encuentra en zona crítica, el flojo rendimiento lo dejó cerca de los puestos de descenso por la tabla anual. Astore le comunicó la decisión al entrenador por teléfono. Dado que su contrato se extendía hasta diciembre de 2026, el club deberá abonar una indemnización cercana a los 500 mil dólares, correspondiente a la cláusula de rescisión.