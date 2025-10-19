Cristian Fabbiani se despidió de Newell’s: “Me voy tranquilo porque di todo”

La relación entre Newell’s Old Boys y Cristian Fabbiani llegó a su fin. Luego de la derrota por 3-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, el presidente Ignacio Astore tomó la determinación de despedir al director técnico, poniendo punto final a un ciclo que no logró cumplir las expectativas.
El detonante fue la caída en La Paternal, que estiró la racha negativa del equipo a cinco partidos sin triunfos y apenas una victoria en los últimos diez encuentros. Tras meditarlo durante la noche del sábado, Astore decidió ejecutar el cambio. En la conferencia de prensa posterior al partido, Fabbiani había asegurado que no pensaba renunciar y que afrontaría “tres finales”, pero la dirigencia entendió que el ciclo estaba cumplido.
El ciclo de Fabbiani al frente de Newell’s se cerró con 28 partidos dirigidos, de los cuales el equipo ganó ocho, empató diez y perdió nueve. Aunque el conjunto rosarino no se encuentra en zona crítica, el flojo rendimiento lo dejó cerca de los puestos de descenso por la tabla anual. Astore le comunicó la decisión al entrenador por teléfono. Dado que su contrato se extendía hasta diciembre de 2026, el club deberá abonar una indemnización cercana a los 500 mil dólares, correspondiente a la cláusula de rescisión.
Horas más tarde, el “Ogro” utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución. En su mensaje, dijo irse “tranquilo” por haber dado todo con su cuerpo técnico y vivir la etapa “al 100%”. Agradeció a los hinchas por el apoyo “desde el primer día” y remarcó la magnitud de la institución, al señalar que jugar con 50 mil personas en cada partido “no es para cualquiera”.
En cuanto al futuro inmediato, Newell’s no designará un nuevo entrenador por ahora, ya que las elecciones están pautadas para el 14 de diciembre. Los últimos tres partidos del Torneo Clausura serán dirigidos por un interinato. La dirigencia le ofreció el cargo a Lucas Bernardi, actual DT de la Reserva, pero este rechazó la propuesta debido a una cláusula contractual que le impide asumir en Primera.
Por ello, Astore analiza conformar un cuerpo técnico de emergencia con integrantes del área formativa, tal como ocurrió tras la salida de Ricardo Lunari en 2024. Entre los nombres que suenan figuran Gabriel Del Valle Medina, Ariel Paolorossi, Adrián Navarro, Jorge Torres y Marcelo Belluschi.
Newell’s buscará cerrar el año sin sobresaltos y reordenar su proyecto deportivo de cara a 2026, ya sin Fabbiani, pero con la necesidad urgente de reencontrarse con su identidad futbolística.