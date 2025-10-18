Newell’s despidió a “Ogro” Fabbiani tras la derrota con Argentinos Juniors y quedó en crisis en el Torneo Clausura 2025

La derrota en La Paternal fue demasiado. Tras el 1-3 frente a Argentinos Juniors, Cristian Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newell’s. La decisión llegó este sábado por la mañana, cuando el presidente Ignacio Astore lo llamó para comunicarle su despido, pese a que su contrato se extendía hasta diciembre de 2026.
“Ogro” había declarado horas antes que no pensaba renunciar. “Sabía dónde me metía, hay que poner la cara, los huevos y el corazón”, dijo en conferencia, con un tono firme que contrastó con la decisión que llegó pocas horas después.
Su salida se da en un contexto crítico: la “Lepra” atraviesa uno de los peores momentos de la temporada, con seis partidos sin ganar, una defensa que recibió 21 goles y la amenaza del descenso por tabla anual. En el Clausura, Newell’s ocupa el puesto 14, con apenas 11 puntos, solo por encima de Aldosivi.
Fabbiani había asumido en febrero, tras un buen paso por Deportivo Riestra. En Rosario alternó entre buenos momentos y golpes duros: le ganó a Boca en el Coloso por 2-0, pero perdió el clásico ante Central con un tiro libre agónico de Ángel Di María y fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano. En total, dirigió 26 partidos, con 9 triunfos, 9 empates y 8 derrotas.
La última imagen fue la de un equipo desbordado. La goleada 5-0 ante Boca en La Bombonera había encendido todas las alarmas y la caída con el “Bicho” terminó de sellar su suerte.
En sus redes sociales, “Ogro” se despidió con un mensaje para los hinchas: “Solo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento a todos los leprosos por el apoyo desde el primer día. Me voy tranquilo porque di todo. El club siempre está por delante de cualquier persona”.
Mientras tanto, Astore busca a su reemplazante. El apuntado es Lucas Bernardi, actual DT de la Reserva, aunque su contrato tiene una cláusula que le impide dirigir al primer equipo. Newell’s tendrá dos semanas sin competencia por las elecciones legislativas antes de recibir a Unión en el Coloso.
El cierre del torneo será determinante para el futuro inmediato del club del Parque Independencia, que no solo pelea por salvarse este año, sino también por evitar arrancar comprometido en la próxima temporada.