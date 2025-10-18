Newell’s despidió a “Ogro” Fabbiani tras la derrota con Argentinos Juniors y quedó en crisis en el Torneo Clausura 2025

Fabbiani había asumido en febrero, tras un buen paso por Deportivo Riestra. En Rosario alternó entre buenos momentos y golpes duros: le ganó a Boca en el Coloso por 2-0, pero perdió el clásico ante Central con un tiro libre agónico de Ángel Di María y fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano. En total, dirigió 26 partidos, con 9 triunfos, 9 empates y 8 derrotas.