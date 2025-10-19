El colapso cósmico inminente: científicos reducen la vida útil del universo

Investigadores de China, España y Estados Unidos desarrollaron un modelo innovador que redefine la evolución de la energía oscura. Mediante cálculos recientes, estos expertos proyectan que el colapso universal podría ocurrir mucho antes de lo que se creía. El tiempo restante de la existencia del Universo se reduciría a cerca de 20 mil millones de años antes del evento conocido como Big Crunch.