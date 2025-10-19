El colapso cósmico inminente: científicos reducen la vida útil del universo

Durante décadas, el final del cosmos se presentó como una hipótesis lejana, imposible de imaginar en escalas de tiempo humanas. Las teorías sobre su inicio, el conocido Big Bang, se edificaron sobre bases sólidas apoyadas en observaciones definidas. Sin embargo, el desenlace cósmico permanecía más nebuloso hasta que un grupo internacional de científicos ofreció una nueva respuesta que sacude el panorama cosmológico.
Investigadores de China, España y Estados Unidos desarrollaron un modelo innovador que redefine la evolución de la energía oscura. Mediante cálculos recientes, estos expertos proyectan que el colapso universal podría ocurrir mucho antes de lo que se creía. El tiempo restante de la existencia del Universo se reduciría a cerca de 20 mil millones de años antes del evento conocido como Big Crunch.
La constante cosmológica negativa
Este nuevo cálculo se fundamenta en una revisión exhaustiva de la constante cosmológica, identificada con la letra $\lambda$. Por veinte años, los científicos creyeron que este parámetro era positivo, indicando una expansión cósmica sin límites. Los datos actualizados sugieren, en cambio, que la constante resulta negativa, lo cual significa un fin para el Universo.
Si $\lambda$ tiene valor negativo, su efecto produce una atracción constante que frena la expansión y finalmente la invierte. El físico Henry Tye explicó que este giro conceptual altera décadas de consenso sobre el cosmos. Tye y sus colegas incorporaron información sobre axiones, partículas ultraligeras que explican el debilitamiento progresivo de la fuerza expansiva.
El camino hacia el Big Crunch
Según el modelo propuesto, la expansión del cosmos continuará por aproximadamente 11 mil millones de años más antes de detenerse totalmente. Después, el Universo comenzará a contraerse, alcanzando un tamaño máximo que es cerca de 1,7 veces su dimensión actual.
La fase de colapso posterior se calcula como mucho más breve, pues dura apenas 8 mil millones de años. El Big Crunch final representa el espejo del Big Bang, concentrando toda la materia en una singularidad de densidad infinita.