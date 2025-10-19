Secciones
Cuál es el pueblo del norte argentino que está entre los mejores del mundo, según la ONU

Esta localidad ubicada en Jujuy se destaca por la preservación de sus tradiciones, la gestión sustentable y el desarrollo comunitario.

Hace 1 Hs

Un pequeño pueblo del norte argentino alcanzó un prestigioso reconocimiento mundial. Tras siglos forjando una identidad única a través de su entorno natural, la labor agrícola y sólidas tradiciones ancestrales, fue seleccionado como uno de los "mejores del mundo" en la edición 2025 de los premios Best Tourism Villages. 

Este galardón, organizado por ONU Turismo, se otorgó luego de un riguroso proceso que consideró más de 270 candidatos de 65 países. La noticia se oficializó el 17 de octubre en Huzhou, China. Se trata de Maimará, la localidad de poco más de 3.500 habitantes ubicado a orillas del río Grande, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca en Jujuy. La presencia argentina se completó con Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), otro pueblo nacional premiado en esta edición.

Maimará: el tesoro jujeño elegido entre los mejores pueblos del mundo

Ubicado estratégicamente en el corazón de la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio Mundial de la UNESCO), Maimará cautiva a visitantes de todo el mundo, no solo por su belleza escénica, sino por la profunda autenticidad de su vida rural.

Su principal atractivo visual es la imponente "Paleta del Pintor" , una espectacular formación geológica de cerros con laderas multicolores que parecen haber sido trazadas con un pincel. A sus pies, la vida del pueblo transcurre ligada al río Grande y a la Pachamama, manteniendo una fuerte tradición agrícola. 

En sus quintas fértiles se cultivan hortalizas, flores y vides, dando origen a la creciente producción de vinos de altura de la región. El turismo que allí se promueve es el rural y auténtico, invitando a los viajeros a experiencias de senderismo y conexión directa con el entorno.

Más allá del paisaje, lo que distingue a Maimará es la fuerza de sus tradiciones ancestrales y el compromiso de su comunidad con el desarrollo sostenible. El pueblo mantiene vivas celebraciones como la ofrenda a la Pachamama, el Carnaval Quebradeño y la fiesta de Santa Ana. 

Los habitantes, conocidos por su calidez y hospitalidad, involucran a las nuevas generaciones en la cosecha y las costumbres, sosteniendo un sentido de pertenencia colectivo que fue clave para obtener la prestigiosa distinción internacional.

El galardón de ONU Turismo, logrado tras competir con más de 270 candidatos de 65 países, valida el esfuerzo de Maimará por proteger su patrimonio único y gestionar un turismo responsable. Este logro no solo le otorga al pueblo una promoción internacional sin precedentes, sino que también reafirma a Jujuy y a Argentina como líderes en el turismo rural sostenible a nivel mundial, invitando a descubrir la magia pura de la Quebrada.

