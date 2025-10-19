Cuál es el pueblo del norte argentino que está entre los mejores del mundo, según la ONU

Este galardón, organizado por ONU Turismo, se otorgó luego de un riguroso proceso que consideró más de 270 candidatos de 65 países. La noticia se oficializó el 17 de octubre en Huzhou, China. Se trata de Maimará, la localidad de poco más de 3.500 habitantes ubicado a orillas del río Grande, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca en Jujuy. La presencia argentina se completó con Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes), otro pueblo nacional premiado en esta edición.