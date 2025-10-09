Silvio Rodríguez visitó el conurbano bonaerense y fue homenajeado por Abuelas de Plaza de Mayo

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la trascendencia de recibir al trovador cubano en un territorio con una profunda historia de lucha y organización. “Imposible ocultar la emoción que tenemos de recibir a Silvio en nuestro barrio, San Norberto, en la localidad de Cuartel V. Siempre fue la más alejada del centro de Moreno, por lo tanto siempre la más postergada, pero eso tuvo otra consecuencia, que fue hacer mucha organización popular y mucha historia. Siempre digo que nadie lucha por lo que no ama, entonces nos tocaba amarnos profundamente y amar profundamente la historia de nuestro pueblo”, expresó Fernández.