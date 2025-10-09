Silvio Rodríguez visitó el conurbano bonaerense y fue homenajeado por Abuelas de Plaza de Mayo

La visita de Silvio Rodríguez a la localidad bonaerense de Moreno se convirtió en un acontecimiento cargado de emoción y simbolismo. El reconocido músico cubano fue recibido por la intendenta Mariel Fernández y homenajeado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en una jornada que celebró la memoria, los derechos humanos y la cultura popular solidaria.
El encuentro tuvo lugar en el barrio San Norberto de Cuartel V, uno de los sectores históricamente más postergados del partido. Allí, el artista visitó el Centro Cultural “La Chicharra”, un espacio fundado en 2001 por Fernández y un grupo de jóvenes durante la crisis social y económica del país. Nacido con el propósito de acompañar a las familias del barrio a través de la educación, la cultura y la recreación, el centro se transformó con el tiempo en un referente de la organización comunitaria, con la participación activa de más de 250 familias.
Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la trascendencia de recibir al trovador cubano en un territorio con una profunda historia de lucha y organización. “Imposible ocultar la emoción que tenemos de recibir a Silvio en nuestro barrio, San Norberto, en la localidad de Cuartel V. Siempre fue la más alejada del centro de Moreno, por lo tanto siempre la más postergada, pero eso tuvo otra consecuencia, que fue hacer mucha organización popular y mucha historia. Siempre digo que nadie lucha por lo que no ama, entonces nos tocaba amarnos profundamente y amar profundamente la historia de nuestro pueblo”, expresó Fernández.
El itinerario incluyó una visita al Instituto Superior de Formación Docente N.º 179 “Dr. Néstor Kirchner”, creado en 2012 por el Movimiento Evita, que funciona junto al centro cultural. Esta institución pública, donde se dicta el Profesorado de Educación Primaria, ya formó a más de 100 docentes y se convirtió en un pilar educativo para la zona, que históricamente tuvo dificultades para cubrir cargos docentes.
Fernández también puso en valor la orquesta municipal de Moreno, que acompañó el evento con una presentación. “Es un programa con el que garantizamos el acceso a bienes culturales, a que los chicos y las infancias tengan la posibilidad de acceder a esos instrumentos hermosos y que no solamente escuchen música, sino que también puedan tocar un instrumento”, señaló la intendenta. Además, destacó que “la identidad cultural es una política pública que nos atraviesa, porque tiene que ver con nuestra historia. En los años 90, por el neoliberalismo, había mucho desprecio por lo popular”.
El momento más esperado llegó con el recital íntimo de Silvio Rodríguez, quien interpretó “El colibrí y la flor” y compartió una emotiva anécdota: “La primera canción que yo me aprendí la cantaba mi abuela, que nació en el siglo XIX, y después la cantaba mi madre”. El cierre estuvo a cargo de una de sus piezas más emblemáticas, “Rabo de nube”, que resonó entre aplausos y emoción como un himno de esperanza y memoria colectiva, publicó Teleshow.