Los tres increíbles beneficios de comer espárragos una vez a la semana

Además de esto, los estudios realizados en animales sugieren que un compuesto natural presente en los espárragos actúa como IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina), un tipo de medicamento que se utiliza oara tratar y controlar la hipertensión. Según la experiencia científica, este vegetal ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Lo hace impidiendo que una enzima del cuerpo produzca angiotensina II, una sustancia que estrecha los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Aunque se trata de un hallazgo prometedor, hasta la fecha no se han reproducido los mismos efectos en humanos.