Secciones
SociedadSalud

Los tres increíbles beneficios de comer espárragos una vez a la semana

No debemos dejar pasar el tiempo: la temporada de espárragos es corta y sus ventajas son muchas.

Consumir espárragos una vez a la semana puede traer grandes beneficios para nuestra salud. Consumir espárragos una vez a la semana puede traer grandes beneficios para nuestra salud.
Hace 1 Hs

Llega la primavera y nuestra asistencia al supermercado seguro destaca la cantidad de espárragos que podremos encontrar en las góndolas. Así se da comienzo a una carrera que no debemos perder ya que la cosecha de esta verdura solo dura dos meses. Otro motivo de apuro es que este vegetal supone una gran cantidad de beneficios para nuestra salud, por lo que incorporarlos en nuestra dieta una vez a la semana puede ser una excelente estrategia.

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Los espárragos son vegetales que por un tiempo han sido considerados un tanto “exclusivos”. Durante el siglo XVIII estos eran etiquetados como alimento para las “élites” debido a sus propiedades y a la complejidad de su cosecha. Mientras que en la actualidad se han vuelto más asequibles. Sin embargo su accesibilidad puede estar condicionada por su disponibilidad que dura unos pocos dos meses.

¿Cuáles son los beneficios de consumir espárragos una vez a la semana?

Sin embargo, si no perdemos tiempo podremos aprovechar las ventajas para la salud que supone el consumir espárragos. Los vegetales de temporada son tallos tiernos y jóvenes de la esparraguera, una planta que comparte cierta familiaridad con los puerros y las cebollas, aunque su sabor y aspecto pueda indicarnos lo contrario. Si deseamos incorporar esta verdura en algún menú semanal podremos aprovechar una serie de ventajas.

Reforzar nuestra salud intestinal

Los espárragos son una de las numerosas verduras que actúan como prebióticos, alimentando las bacterias beneficiosas que viven en nuestro sistema digestivo, ayudando a reproducirse y aumentar en número. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina ha demostrado que los espárragos cocidos pueden ser útiles para combatir afecciones gastrointestinales, ya que ayudan a regular el sistema digestivo, reduciendo así la inflamación. 

Una fuente llena de vitaminas y efectos antiinflamatorios 

El folato es una vitamina presente en gran cantidad en los espárragos y que en nuestro cuerpo es sumamente relevante para la formación de glóbulos rojos y para la división celular, mientras que la versión sintética de esta vitamina es el ácido fólico. Además son ricos en otros nutrientes como las vitaminas C y E, a la vez que contienen compuestos vegetales llamados polifenoles, todos ellos con efectos antiinflamatorios. 

¿Cuáles son los beneficios de consumir espárragos una vez a la semana? ¿Cuáles son los beneficios de consumir espárragos una vez a la semana?

 Puede reducir la presión arterial

Se sabe que aumentar la ingesta de potasio y reducir la de sal tiene un efecto positivo sobre la presión arterial alta. Los espárragos son una buena fuente de potasio: una porción aporta aproximadamente el 5 % de la ingesta diaria recomendada.

Además de esto, los estudios realizados en animales sugieren que un compuesto natural presente en los espárragos actúa como IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina), un tipo de medicamento que se utiliza oara tratar y controlar la hipertensión. Según la experiencia científica, este vegetal ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Lo hace impidiendo que una enzima del cuerpo produzca angiotensina II, una sustancia que estrecha los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Aunque se trata de un hallazgo prometedor, hasta la fecha no se han reproducido los mismos efectos en humanos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

Cuáles son los seis beneficios de dormir sin ropa, según la ciencia

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

¿Qué pasa si tomás té de laurel en ayunas?: los seis beneficios que pocos conocen

¿Qué pasa si tomás té de laurel en ayunas?: los seis beneficios que pocos conocen

Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca

Realizar esta actividad los fines de semana puede reducir un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardíaca

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios