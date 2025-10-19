Los tres increíbles beneficios de comer espárragos una vez a la semana

Llega la primavera y nuestra asistencia al supermercado seguro destaca la cantidad de espárragos que podremos encontrar en las góndolas. Así se da comienzo a una carrera que no debemos perder ya que la cosecha de esta verdura solo dura dos meses. Otro motivo de apuro es que este vegetal supone una gran cantidad de beneficios para nuestra salud, por lo que incorporarlos en nuestra dieta una vez a la semana puede ser una excelente estrategia.
Los espárragos son vegetales que por un tiempo han sido considerados un tanto “exclusivos”. Durante el siglo XVIII estos eran etiquetados como alimento para las “élites” debido a sus propiedades y a la complejidad de su cosecha. Mientras que en la actualidad se han vuelto más asequibles. Sin embargo su accesibilidad puede estar condicionada por su disponibilidad que dura unos pocos dos meses.
¿Cuáles son los beneficios de consumir espárragos una vez a la semana?
Sin embargo, si no perdemos tiempo podremos aprovechar las ventajas para la salud que supone el consumir espárragos. Los vegetales de temporada son tallos tiernos y jóvenes de la esparraguera, una planta que comparte cierta familiaridad con los puerros y las cebollas, aunque su sabor y aspecto pueda indicarnos lo contrario. Si deseamos incorporar esta verdura en algún menú semanal podremos aprovechar una serie de ventajas.
Reforzar nuestra salud intestinal
Los espárragos son una de las numerosas verduras que actúan como prebióticos, alimentando las bacterias beneficiosas que viven en nuestro sistema digestivo, ayudando a reproducirse y aumentar en número. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina ha demostrado que los espárragos cocidos pueden ser útiles para combatir afecciones gastrointestinales, ya que ayudan a regular el sistema digestivo, reduciendo así la inflamación.
Una fuente llena de vitaminas y efectos antiinflamatorios
El folato es una vitamina presente en gran cantidad en los espárragos y que en nuestro cuerpo es sumamente relevante para la formación de glóbulos rojos y para la división celular, mientras que la versión sintética de esta vitamina es el ácido fólico. Además son ricos en otros nutrientes como las vitaminas C y E, a la vez que contienen compuestos vegetales llamados polifenoles, todos ellos con efectos antiinflamatorios.
Puede reducir la presión arterial
Se sabe que aumentar la ingesta de potasio y reducir la de sal tiene un efecto positivo sobre la presión arterial alta. Los espárragos son una buena fuente de potasio: una porción aporta aproximadamente el 5 % de la ingesta diaria recomendada.
Además de esto, los estudios realizados en animales sugieren que un compuesto natural presente en los espárragos actúa como IECA (Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina), un tipo de medicamento que se utiliza oara tratar y controlar la hipertensión. Según la experiencia científica, este vegetal ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Lo hace impidiendo que una enzima del cuerpo produzca angiotensina II, una sustancia que estrecha los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. Aunque se trata de un hallazgo prometedor, hasta la fecha no se han reproducido los mismos efectos en humanos.