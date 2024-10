Esto es lo que no puede faltar en tu desayuno si quieres perder peso

Cuando hablamos de adelgazar, la clave no está en comer menos, sino en elegir mejor los alimentos, especialmente en el desayuno. Aunque no es obligatorio, esta primera comida del día puede ser una gran aliada para controlar el peso y mantener una alimentación saludable. Dos expertos en nutrición explican cuáles son los alimentos que no deben faltar en un desayuno equilibrado si tu objetivo es perder peso de forma efectiva.