Secciones
SociedadClima y ecología

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

La temperatura mínima volvió a ser de 20 °C. La nubosidad y la humedad serán altas. El pronóstico para el fin de semana.

EN FAMILIA. El parque 9 de Julio volverá a ser el centro de los festejos de miles de tucumanos. EN FAMILIA. El parque 9 de Julio volverá a ser el centro de los festejos de miles de tucumanos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El Día de la Madre se celebrará este domingo en Tucumán bajo un cielo cubierto y con temperaturas agradables, aunque con condiciones inestables a lo largo de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico del tiempo indica una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C, acompañadas por una elevada humedad.

Durante la mañana, los tucumanos despertaron con una temperatura cercana a los 18 °C, con una humedad del 80% y un cielo mayormente nublado. Los vientos se mantuvieron moderados del sector noreste, una tendencia que continuará durante gran parte del día.

A medida que avance la jornada, el SMN prevé que hacia el mediodía la temperatura ascienda a unos 22 °C, mientras que la humedad descenderá levemente al 65%. Sin embargo, la nubosidad persistirá por encima del 80%, manteniendo el cielo cubierto durante casi toda la jornada.

En horas de la tarde, el panorama se mantendrá sin grandes cambios: se espera que la temperatura alcance los 25 °C, con altos niveles de humedad y viento del noreste. 

Para la noche, el organismo nacional anticipa un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 18 °C. La nubosidad disminuirá al 65%, aunque la humedad volverá a subir hasta el 81%.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Respecto al inicio de la próxima semana, el pronóstico del tiempo del SMN anuncia que el lunes comenzará con mucha nubosidad, aunque por la tarde podría asomar algo de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 28 °C de máxima.

El martes marcará el regreso del calor al territorio tucumano. Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que el miércoles los termómetros podrían llegar a los 33 °C, consolidando un aumento térmico que se mantendría hasta mediados de semana.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
3

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre
4

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Escenas de la vida conyugal
5

Escenas de la vida conyugal

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Madres aladas: el amor eterno de los cisnes de cuello negro

Madres aladas: el amor eterno de los cisnes de cuello negro

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Últimos recorridos de cara a las elecciones del 26 de octubre

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

Escenas de la vida conyugal

Escenas de la vida conyugal

Comentarios