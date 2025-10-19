Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebrará este domingo en Tucumán bajo un cielo cubierto y con temperaturas agradables, aunque con condiciones inestables a lo largo de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico del tiempo indica una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C, acompañadas por una elevada humedad.