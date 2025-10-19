Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

El Día de la Madre se celebrará este domingo en Tucumán bajo un cielo cubierto y con temperaturas agradables, aunque con condiciones inestables a lo largo de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico del tiempo indica una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C, acompañadas por una elevada humedad.
Durante la mañana, los tucumanos despertaron con una temperatura cercana a los 18 °C, con una humedad del 80% y un cielo mayormente nublado. Los vientos se mantuvieron moderados del sector noreste, una tendencia que continuará durante gran parte del día.
A medida que avance la jornada, el SMN prevé que hacia el mediodía la temperatura ascienda a unos 22 °C, mientras que la humedad descenderá levemente al 65%. Sin embargo, la nubosidad persistirá por encima del 80%, manteniendo el cielo cubierto durante casi toda la jornada.
En horas de la tarde, el panorama se mantendrá sin grandes cambios: se espera que la temperatura alcance los 25 °C, con altos niveles de humedad y viento del noreste.
Para la noche, el organismo nacional anticipa un leve descenso térmico, con valores cercanos a los 18 °C. La nubosidad disminuirá al 65%, aunque la humedad volverá a subir hasta el 81%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Respecto al inicio de la próxima semana, el pronóstico del tiempo del SMN anuncia que el lunes comenzará con mucha nubosidad, aunque por la tarde podría asomar algo de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 28 °C de máxima.
El martes marcará el regreso del calor al territorio tucumano. Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que el miércoles los termómetros podrían llegar a los 33 °C, consolidando un aumento térmico que se mantendría hasta mediados de semana.