Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Los apoderados de los partidos que integran Fuerza Patria preparan 12 presentaciones judiciales en juzgados federales y una más en la Cámara Electoral Nacional para exigir cambios en la forma de presentar los resultados de los comicios. El peronismo quiere evitar alguna ventaja de parte de La Libertad Avanza (LLA) en el conteo durante el escrutinio definitivo.
La Dirección Nacional Electoral realizó un simulacro general que encendió las alarmas en Fuerza Patria. Sucede que, según tal cómputo, los partidos solo reunirán, en los resultados generales, los votos de los espacios que lleven ese nombre en las provincias. Mientras que LLA maneja un único nombre en todo el país, el PJ no tiene un solo sello partidario, sino que difiere según la jurisdicción.
Si bien la manera de realizar el escrutinio todavía no está definida, la intención del Gobierno es que los resultados se contabilicen según los nombres idénticos de los partidos. Portavoces de Fuerza Patria anticiparon a Infobae que el lunes harán las respectivas presentaciones judiciales ante la Cámara para que el próximo domingo los votos del peronismo se unifiquen y no se cuenten por separado. Además, según indicó el medio, los apoderados estarían dispuestos a realizar una denuncia penal contra la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.
El cambio sería sustancial si, tras conocerse los primeros resultados el domingo 26, LLA demuestre un resultado muy por encima del peronismo, que pelea en la mitad de las provincias con un sello y en la otra con distintos nombres. “El único frente nacional que competirá en las elecciones es LLA. En cada una de las provincias hay frentes locales. Si presentan un número único, están haciendo trampa”, indicaron en el peronismo.
Además, las fuentes consultadas por Infobae adujeron que “el Gobierno busca simular una foto de triunfo con una trampa de nombres”, ya que si se contabilizan solo las fuerzas con el mismo nombre, se deja fuera del conteo del peronismo a nueve provincias: Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Jujuy, Chubut, entre otras, y “quedarían fuera del recuento global para poder mostrar un resultado para el mercado”.
Así, en la presentación que harán los apoderados del Partido Justicialista (PJ), del Frente Renovador y del Frente Patria Grande se exigirá que los resultados se presenten por provincias y no con una única cuenta nacional.
Aplicación unificadora
Mientras se define la cuestión judicial, Fuerza Patria ya prepara algunas alternativas. El peronismo decidió desarrollar una aplicación que muestre los resultados de las fuerzas nacionales, agrupándose por grandes espacios: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros. La particularidad es que en Fuerza Patria incluirían otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.
De esta manera, se busca que la app contabilice las listas de Fuerza Patria más aquellas que expresen el mismo proyecto político, como serían Defendemos La Pampa, Defendemos La Rioja, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan, Tucumán Primero y el Frente para la Victoria en Formosa.
De todos modos, Fuerza Patria recurrirá a la Justicia para evitar que un resultado unificado beneficie al partido del presidente Javier Milei en el escrutinio provisorio.
“Fuera de la cancha”
Mientras esto ocurre, el jefe libertario continúa con sus actos proselitistas a lo largo del país, próximo a los cierres de campaña. Así también, el Presidente continúa avanzando con sus discursos en contra de sus opositores, como el kirchnerismo, al que acusó de no tener propuestas concretas y solo buscar “destruir” lo que logró el Gobierno nacional. “Hay dos tendencias. Toda una suerte de resurgir de las ideas de la libertad, de los que apoyan el cambio. Esa expresión está tomando cada día más fuerza. Y, por otra parte, cómo los ‘kukas’ se convirtieron en los ‘gremlins’. Después de la elección de Buenos Aires, se convirtieron en monstruos. Y eso la gente tomó nota de lo que son; se dan cuenta que están muy fuera de la cancha”, expresó Milei en entrevista con Radio Mitre.
A su vez, acusó a Jorge Taiana, primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, de ser “cómplice de los narcoterroristas, montonero, asesino, tirabombas”.
El jefe de Estado comparó la situación económica y social del país durante el Gobierno kirchnerista y el propio. “Los salarios cuando se fue el kirchnerismo eran de U$S 300 y hoy están en U$S 1.000”, resaltó, y agregó que cuando asumió “tres de cada cuatro chicos eran pobres y el 30% de los trabajadores formales era pobre”. En contraste, Milei sostuvo: “yo reconozco que no estamos bien. Hay 30% de pobres. Es un montón, claro. Pero cuando arrancamos había 57%. Y como venían las cosas en la crisis que habían planteado, nos íbamos a 90. Íbamos a ser Venezuela. Hoy es cierto que la inflación es alta, viaja al 30%. Y cada vez es menos y a mitad del año que viene no habrá inflación”.