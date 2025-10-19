Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

“Fuera de la cancha”

Mientras esto ocurre, el jefe libertario continúa con sus actos proselitistas a lo largo del país, próximo a los cierres de campaña. Así también, el Presidente continúa avanzando con sus discursos en contra de sus opositores, como el kirchnerismo, al que acusó de no tener propuestas concretas y solo buscar “destruir” lo que logró el Gobierno nacional. “Hay dos tendencias. Toda una suerte de resurgir de las ideas de la libertad, de los que apoyan el cambio. Esa expresión está tomando cada día más fuerza. Y, por otra parte, cómo los ‘kukas’ se convirtieron en los ‘gremlins’. Después de la elección de Buenos Aires, se convirtieron en monstruos. Y eso la gente tomó nota de lo que son; se dan cuenta que están muy fuera de la cancha”, expresó Milei en entrevista con Radio Mitre.