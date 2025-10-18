"Me cuesta ganar confianza": Franco Colapinto reconoció sus dificultades con el Alpine tras la clasificación del GP de Estados Unidos

Colapinto alcanzó la Q2 en Austin tras marcar una vuelta de 1:34.039 en la primera tanda, beneficiado por la sanción a Alex Albon por exceder los límites de pista. Sin embargo, en la segunda parte de la clasificación el Alpine volvió a mostrar inestabilidad y falta de agarre. “No es que no tuve ritmo, pero no estuve cómodo este fin de semana con el auto. Me está costando ganar la confianza que había conseguido en las últimas carreras. Para Pierre es un auto más sencillo de manejar; para mí, es difícil”, analizó el bonaerense.