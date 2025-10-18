"Me cuesta ganar confianza": Franco Colapinto reconoció sus dificultades con el Alpine tras la clasificación del GP de Estados Unidos

Pese a haber avanzado a la Q2, Franco Colapinto terminó la jornada del sábado con una sensación amarga. El argentino reconoció que no logra adaptarse del todo al Alpine A525 y que la confianza que había construido en las últimas fechas volvió a resquebrajarse en el Gran Premio de Estados Unidos, donde partirá desde el puesto 15 en la carrera principal.
“Hicimos cambios durante el fin de semana porque no me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Hicimos modificaciones después del entrenamiento y no funcionaron. Tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto y fue para peor. Son cosas para aprender en equipo”, explicó Colapinto ante los medios, con tono autocrítico.
El piloto de Pilar detalló además los ajustes realizados junto a los ingenieros del equipo francés y cómo influyeron en el rendimiento del monoplaza. “A veces no entiendo bien el set up ni cómo hacer para que el auto sea más rápido, no solo lo que yo necesito. Todavía me cuesta un poco y hoy eso es lo que más está costando”, reconoció.
Colapinto alcanzó la Q2 en Austin tras marcar una vuelta de 1:34.039 en la primera tanda, beneficiado por la sanción a Alex Albon por exceder los límites de pista. Sin embargo, en la segunda parte de la clasificación el Alpine volvió a mostrar inestabilidad y falta de agarre. “No es que no tuve ritmo, pero no estuve cómodo este fin de semana con el auto. Me está costando ganar la confianza que había conseguido en las últimas carreras. Para Pierre es un auto más sencillo de manejar; para mí, es difícil”, analizó el bonaerense.
El argentino también profundizó en las diferencias de puesta a punto entre su monoplaza y el de Pierre Gasly. “El auto es muy duro, muy inestable en la entrada de las curvas. Por eso lo ablandamos de mi lado, pero cuando se hace eso se pierde carga aerodinámica. A Pierre le gusta más rígido, y en su estilo de manejo le viene bien. A mí me cuesta ser consistente con un auto así”, detalló Colapinto al comparar sus sensaciones con las de su compañero.
Ya con la mente puesta en lo que viene, el piloto argentino se mostró enfocado en intentar revertir la tendencia. “A trabajar para mañana y ojalá sea un mejor día”, cerró, sin perder la calma pese a un fin de semana complicado.
La pole position del Gran Premio de Estados Unidos quedó en manos de Max Verstappen, que liderará la parrilla por delante de Lando Norris y Charles Leclerc. Colapinto, en cambio, buscará sumar ritmo y recuperar sensaciones con el Alpine en una carrera de 56 vueltas que comenzará este domingo desde las 16.