Con un Alpine inestable, Franco Colapinto no pudo brillar en la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y partirá desde esa posición en la carrera principal del domingo. El piloto argentino avanzó a la Q2 luego de que la FIA le anulara el tiempo a Alex Albon por exceder los límites de pista, pero en el segundo segmento volvió a sufrir con el Alpine A525 y no logró meterse entre los diez más rápidos.