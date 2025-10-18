Secciones
Con un Alpine inestable, Franco Colapinto no pudo brillar en la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Max Verstappen dominó la jornada en el Circuito de las Américas y largará adelante, con Colapinto entre los quince primeros tras una sesión exigente.

SIN RITMO. Franco Colapinto volvió a sufrir con el Alpine y terminó 15° en la clasificación de Austin.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y partirá desde esa posición en la carrera principal del domingo. El piloto argentino avanzó a la Q2 luego de que la FIA le anulara el tiempo a Alex Albon por exceder los límites de pista, pero en el segundo segmento volvió a sufrir con el Alpine A525 y no logró meterse entre los diez más rápidos.

Desde el viernes, Colapinto había mostrado incomodidad con el comportamiento del auto en el Circuito de las Américas. El equipo intentó corregir la rigidez del chasis ablandando la configuración, aunque esa modificación le restó carga aerodinámica y complicó el equilibrio del monoplaza. Esa combinación lo dejó sin confianza, un problema que parecía superado desde Hungría pero que volvió a aparecer en Austin.

En la Q1, el bonaerense registró 1:34.039 y quedó al borde de la eliminación hasta que se confirmó la sanción a Albon, lo que le permitió avanzar. En la Q2, debió abortar sus primeros intentos por exceder los límites de pista y, en su única vuelta limpia, marcó 1:34.044, a menos de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly, que clasificó 14°.

“No me encuentro bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Hicimos cambios después del entrenamiento y no funcionaron. Son cosas para aprender en equipo”, reconoció Colapinto tras la sesión.

El más veloz del sábado fue Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Charles Leclerc, mientras que Oscar Piastri, líder del campeonato, partirá desde el sexto lugar. Con este resultado, el argentino buscará recuperar sensaciones en la carrera principal, tras un fin de semana irregular que incluyó un pinchazo en la Sprint y un Alpine difícil de manejar.

