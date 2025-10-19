Se realizó la primera mastectomía endoscópica en Argentina

A diferencia de la mastectomía convencional, que requiere una incisión más amplia en la mama, la técnica endoscópica se realiza a través de una única incisión de apenas tres centímetros a nivel axilar. Con la asistencia de una cámara de alta definición, el cirujano logra una visión precisa de los tejidos, lo que permite extirpar la glándula mamaria y conservar el complejo areola-pezón con mayor seguridad. Posteriormente se coloca la prótesis en el mismo acto quirúrgico.