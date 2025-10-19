Se realizó la primera mastectomía endoscópica en Argentina

Recientemente se realizó en el país la primera mastectomía endoscópica, una técnica mínimamente invasiva, que permite reconstrucción inmediata, deja una cicatriz más pequeña e implica una recuperación más rápida que la tradicional.
La intervención se llevó a cabo en el Centro Mamario del Hospital Universitario Austral, dirigido por el doctor Ignacio Mc Lean, y fue presentada oficialmente en la Sociedad Argentina de Mastología como primer reporte de caso en Argentina.
A diferencia de la mastectomía convencional, que requiere una incisión más amplia en la mama, la técnica endoscópica se realiza a través de una única incisión de apenas tres centímetros a nivel axilar. Con la asistencia de una cámara de alta definición, el cirujano logra una visión precisa de los tejidos, lo que permite extirpar la glándula mamaria y conservar el complejo areola-pezón con mayor seguridad. Posteriormente se coloca la prótesis en el mismo acto quirúrgico.
“El gran beneficio es el menor impacto estético y la posibilidad de una disección muy precisa bajo visión de alta definición”, destaca el doctor Brian Gelblung, mastólogo del hospital Austral, quien asimismo afirma que, cada año, alrededor del 30% de las mujeres con cáncer de mama requieren una mastectomía. A ellas se suman las pacientes con alto riesgo genético que optan por una mastectomía de reducción de riesgo.