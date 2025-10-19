Secciones
SociedadSalud

Se realizó la primera mastectomía endoscópica en Argentina

La intervención se llevó a cabo en el Centro Mamario del Hospital Universitario Austral.

EL EQUIPO. Profesionales del Austral realizaron la intervención. EL EQUIPO. Profesionales del Austral realizaron la intervención.
Hace 6 Hs

Recientemente se realizó en el país la primera mastectomía endoscópica, una técnica mínimamente invasiva, que permite reconstrucción inmediata, deja una cicatriz más pequeña e implica una recuperación más rápida que la tradicional.

La intervención se llevó a cabo en el Centro Mamario del Hospital Universitario Austral, dirigido por el doctor Ignacio Mc Lean, y fue presentada oficialmente en la Sociedad Argentina de Mastología como primer reporte de caso en Argentina.

Avances que prometen mejorar la detección del cáncer de mama

Avances que prometen mejorar la detección del cáncer de mama

A diferencia de la mastectomía convencional, que requiere una incisión más amplia en la mama, la técnica endoscópica se realiza a través de una única incisión de apenas tres centímetros a nivel axilar. Con la asistencia de una cámara de alta definición, el cirujano logra una visión precisa de los tejidos, lo que permite extirpar la glándula mamaria y conservar el complejo areola-pezón con mayor seguridad. Posteriormente se coloca la prótesis en el mismo acto quirúrgico.

Cuál es el síntoma nocturno que muchos ignoran y podría alertar sobre el cáncer

Cuál es el síntoma nocturno que muchos ignoran y podría alertar sobre el cáncer

“El gran beneficio es el menor impacto estético y la posibilidad de una disección muy precisa bajo visión de alta definición”, destaca el doctor Brian Gelblung, mastólogo del hospital Austral, quien asimismo afirma que, cada año, alrededor del 30% de las mujeres con cáncer de mama requieren una mastectomía. A ellas se suman las pacientes con alto riesgo genético que optan por una mastectomía de reducción de riesgo.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central
1

Los jóvenes se endeudan más rápido y pagan más lento, según datos del Banco Central

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado
2

Cómo elegir el talle correcto en Temu y evitar errores al comprar ropa y calzado

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar
3

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión
4

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato
5

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno
6

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Más Noticias
Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Quién es la argentina que anticipó el boom del coworking y hoy lidera una empresa en expansión

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Desde aprovechar el desayuno hasta sacar un seguro: 12 formas reales de viajar barato

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Los electrodomésticos que hay que mantener impolutos para que no proliferen las cucarachas

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

Democracia en la era del algoritmo: ¿votamos o nos programan?

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

El dolor crónico podría tener un interruptor de apagado en el cerebro

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Beneficios mundiales, U$S 1.200 de sueldo y todo pago en Dubai: así es el trabajo de una azafata argentina

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Los elección de los nombres de mujer más lindos según la IA se basan en varios aspectos

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Ordenar los billetes de menor a mayor puede ser indicador de un trastorno

Comentarios