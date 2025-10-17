Secciones
Cuál es el síntoma nocturno que muchos ignoran y podría alertar sobre el cáncer

Un síntoma nocturno frecuente podría ser más serio de lo que parece. Médicos explican por qué conviene no ignorarlo y cómo detectarlo a tiempo.

Cuál es el síntoma que podría presentarse en las noches cuando una persona tiene cáncer Cuál es el síntoma que podría presentarse en las noches cuando una persona tiene cáncer (Canal Salud)
Hace 4 Hs

Detectar a tiempo los primeros signos del cáncer puede marcar una gran diferencia en el diagnóstico y en las posibilidades de tratamiento. Sin embargo, muchos de esos indicios suelen pasar desapercibidos o confundirse con molestias cotidianas. Especialistas encendieron una nueva alerta sobre un síntoma que aparece principalmente durante la noche y que podría ser una señal temprana de la enfermedad.

Aunque no se trata de un signo exclusivo del cáncer, los médicos recomiendan prestarle atención y no subestimarlo, especialmente si se repite con frecuencia o interrumpe el descanso. Su aparición podría ser una pista del organismo para advertir que algo no anda bien y que es momento de realizar una consulta médica.

Cuál es el síntoma nocturno que muchos ignoran y podría alertar sobre el cáncer

Es importante destacar que la sudoración nocturna puede tener diversas causas y no debe considerarse automáticamente como un signo de padecer la enfermedad. “La sudoración excesiva por lo general no tiene una causa clara, pero a veces se debe a infecciones, problemas metabólicos o cáncer”, señala el portal Msdmanuals.

Para continuar, el portal angloamericano UnidadMédica menciona que la sudoración “es una sustancia líquida producida por las glándulas sudoríparas. Está compuesto de agua en un 99%. El resto son sales (sobre todo cloruro sódico) y algunas sustancias excretadas por las glándulas”, asimismo añade que “fundamentalmente para regular la temperatura, el sudor impregna la superficie cutánea, se evapora y la evaporación produce frío”.

Los tres tipos de cáncer que pueden indicar la sudoración nocturna son:

- Leucemia: “es un tipo de cáncer de la sangre o de la médula ósea”, menciona el portal médico Medical News Today.

- Cáncer de hueso: otro tipo de cáncer primario que se origina en las células óseas, también puede estar asociado con la sudoración nocturna. “El cáncer de huesos se produce por la aparición en uno de los huesos de un tumor maligno que destruye tejido óseo. Cuando el cáncer tiene su origen en el hueso, se denomina cáncer primario” afirma el portal Sanitas.

- Cáncer de hígado: lamentablemente causó más de 830.000 muertes en todo el mundo en 2020, según la American Society of Clinical Oncology, y puede presentar síntomas como sudoración nocturna en ciertos casos. Este tipo de cáncer es más común en algunas regiones de África.

