Transformar orina en agua y cultivar plantas: legados de la Estación Espacial Internacional

Alimentos espaciales

Lo mismo se pondera con el experimento de cultivo de plantas realizado a bordo de la estación. "Veggie" es un sistema de producción vegetal. Las plantas actúan como suplementos de los alimentos que llevan en los viajes espaciales. La creación del sistema, al igual que el ECLSS, hace que los astronautas no dependan tanto de los envíos desde la Tierra, lo que al mismo tiempo, abarata los costos de mantenimiento, ya que se programarán menos viajes interestelares.