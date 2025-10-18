Transformar orina en agua y cultivar plantas: legados de la Estación Espacial Internacional

Con la confirmación desde la NASA de que la Estación Internacional Espacial saldrá de órbita en 2030 la comunidad científica espacial ya empieza a elaborar el ranking de investigaciones que se hicieron en lo que es el mayor plan colaborativo global. Con representación de Rusia, la Agencia Espacial Europea, Jaxa de Japón y la Agencia Espacial Canadiense la estación es considerada como un laboratorio al servicio de la humanidad.
En la larga despedida de cinco años que se avecina, además de cumplir con el programa de experimentos, también habrá tiempo de remarcar los avances que se hicieron en el espacio. Entre ellos se destacan dos que principalmente influyen en las intenciones de volver a la Luna y llegar por primera vez a Marte, además de facilitar la vida en naves de permanencia prolongada como lo es la estación.
En ella se desarrolló un sistema capaz de transformar desechos humanos y humedad ambiental en agua. Según las mediciones, el líquido generado en el espacio es más puro que en muchos grifos de la Tierra. La sorprendente tecnología desarrollada se denominó Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital (ECLSS, por sus siglas en inglés), capaz de recolectar y purificar hasta el 90% del agua utilizada a bordo.
El proceso comienza con la recolección de orina, sudor, humedad del aliento y agua de higiene personal, que luego pasan por filtraciones, oxidación catalítica y una desinfección final con yodo para garantizar la pureza del líquido.
La orina de los astronautas y los otros fluidos recolectados no se beben directamente, sino que se transforman en agua potable de alta calidad mediante un avanzado sistema de reciclaje. La tecnología no solo sostiene la vida en órbita, sino que también se ha adaptado a la Tierra, ayudando en situaciones de emergencia y en comunidades sin acceso a agua limpia.
Alimentos espaciales
Lo mismo se pondera con el experimento de cultivo de plantas realizado a bordo de la estación. "Veggie" es un sistema de producción vegetal. Las plantas actúan como suplementos de los alimentos que llevan en los viajes espaciales. La creación del sistema, al igual que el ECLSS, hace que los astronautas no dependan tanto de los envíos desde la Tierra, lo que al mismo tiempo, abarata los costos de mantenimiento, ya que se programarán menos viajes interestelares.
Hasta el momento, los astronautas lograron cultivar lechuga, repollo, espinacas, tomates y pimientos. El primer cultivo fue de mizuna, una verdura de hoja verde.
"Queremos expandir la capacidad de activar plantas en el espacio de manera que tengamos un invernadero, bien sea alrededor de la Tierra, en la superficie de la Luna o quizás también en Marte, alimentando a la tripulación que esté viviendo en el planeta", contó el gerente de la Estación Espacial Internacional, Jorge Sotomayor. El experimento evalúa cómo la calidad de la luz y el fertilizante afecta la seguridad microbiana, el valor nutricional y el sabor de la mizuna.
Con experimentos controlados en la Tierra, los científicos pueden comprender bien cómo podrían crecer nuevos tipos de plantas en el espacio, pero no pueden saber con certeza cómo se desarrollarán con el tiempo hasta que estén en la estación.
Un camino que queda por explorar en estos cinco años para que los futuros colonos humanos en Marte y la Luna puedan cultivar ellos mismos al menos una parte de su dieta.
Beneficio mental
Además de ofrecer nutrientes esenciales, esta práctica tiene el potencial de mejorar el bienestar psicológico de los astronautas, sumado a que las plantas ayudan a reciclar el dióxido de carbono y el oxígeno en cabina de la nave.
Entonces, cada gota reciclada y planta cultivada en el espacio es un paso más. En el lustro de existencia que le queda a la estación, habrá tiempo para seguir desarrollando sistemas capaces de transformar desechos en recursos vitales, una práctica que también puede ser necesaria en la Tierra para garantizar la supervivencia.