Tucumán Rugby tomó la punta y Lawn Tennis cedió el liderazgo en la octava fecha del Torneo Regional del NOA

El Regional del NOA llegó a su octava fecha y dejó varias historias para repasar. Tucumán Rugby volvió a marcar el ritmo del torneo con una goleada que lo consolida en la cima, mientras que el resto sigue en una pelea pareja donde cada punto empieza a valer más.
En Marcos Paz, el “Verdinegro” fue una máquina, venció 66-17 a Old Lions y se afianza como el gran candidato. En otro duelo dinámico, Natación y Gimnasia se impuso 42-34 ante Huirapuca, en un partido cambiante que mantuvo el suspenso hasta el final.
El golpe de la fecha lo dio Universitario, que superó 29-15 a Lawn Tennis y volvió a meterse en la conversación por los primeros puestos. Más ajustado fue el triunfo de Cardenales, que le ganó 22-20 a Los Tarcos en un clásico intenso y con final cerrado. En Salta, Tigres RC hizo pesar la localía y se quedó con un valioso 27-22 ante Jockey Club Tucumán.
Con estos resultados, Tucumán Rugby lidera con 31 puntos, seguido por Lawn Tennis (27), Natación y Gimnasia (26) y Universitario (23). Más atrás aparecen Huirapuca (20), Tigres RC (20), Jockey Club Tucumán (16), Los Tarcos (14), Cardenales (12) y Old Lions (4).
La próxima fecha, el fin de semana del 25 de octubre, tendrá duelos que pueden volver a mover la tabla: Los Tarcos recibirá a Natación y Gimnasia, Universitario se medirá con Tucumán Rugby, Old Lions será local ante Cardenales, Lawn Tennis enfrentará a Jockey, y Huirapuca chocará con Tigres.