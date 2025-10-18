Tucumán Rugby tomó la punta y Lawn Tennis cedió el liderazgo en la octava fecha del Torneo Regional del NOA

El golpe de la fecha lo dio Universitario, que superó 29-15 a Lawn Tennis y volvió a meterse en la conversación por los primeros puestos. Más ajustado fue el triunfo de Cardenales, que le ganó 22-20 a Los Tarcos en un clásico intenso y con final cerrado. En Salta, Tigres RC hizo pesar la localía y se quedó con un valioso 27-22 ante Jockey Club Tucumán.