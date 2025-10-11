Así quedó el Regional del NOA tras una séptima fecha vibrante

El duelo disputado en el Parque 9 de Julio fue una montaña rusa. Los “Blancos” comenzaron con autoridad gracias al pie certero de Máximo Ledesma y tries de Santiago Calderón, Matías Orlande, Mariano García Ascárate y Agustín Ramasco, pero el conjunto salteño respondió cada golpe con la misma intensidad. Con Tomás Elizalde en estado de gracia (autor de tres tries) y un cierre heroico de Pedro Calderoni, Tigres revirtió la historia en el último suspiro y se llevó un triunfo vital para seguir con vida en el torneo.