Así quedó el Regional del NOA tras una séptima fecha vibrante

A dos fechas del cierre de la fase regular, el Regional del NOA atraviesa su momento más apasionante. Si bien Lawn Tennis ya aseguró su lugar en semifinales y Tucumán Rugby está a un paso de hacerlo, la lucha por los otros dos boletos se volvió un verdadero campo de batalla. El agónico triunfo de Tigres RC ante Natación y Gimnasia por 46-44 encendió una definición que promete emociones hasta el final.
El duelo disputado en el Parque 9 de Julio fue una montaña rusa. Los “Blancos” comenzaron con autoridad gracias al pie certero de Máximo Ledesma y tries de Santiago Calderón, Matías Orlande, Mariano García Ascárate y Agustín Ramasco, pero el conjunto salteño respondió cada golpe con la misma intensidad. Con Tomás Elizalde en estado de gracia (autor de tres tries) y un cierre heroico de Pedro Calderoni, Tigres revirtió la historia en el último suspiro y se llevó un triunfo vital para seguir con vida en el torneo.
Ese resultado dejó a Natación (22 puntos) todavía tercero, pero sin margen para el error. Huirapuca, que superó con claridad 47-26 a Cardenales, trepó a 20 unidades y acecha. Un escalón más abajo aparece Universitario, que venció 40-33 a Jockey Club y suma 19, mientras que los salteños alcanzaron los 16 y se ilusionan con un cierre milagroso.
En la cima, Lawn Tennis no detiene su marcha. El equipo del parque 9 goleó 87-19 a Old Lions en Santiago del Estero y acumula 27 puntos, seguido muy de cerca por Tucumán Rugby, que aplastó 55-15 a Los Tarcos y se mantiene como principal escolta con 26. Ambos parecen haber asegurado su pase a la próxima instancia y se perfilan como los grandes favoritos al título.
La próxima jornada promete ser decisiva: Natación y Huirapuca se enfrentarán en un choque directo por la clasificación, mientras que Lawn Tennis recibirá a Universitario, Tigres será local ante Jockey, Tucumán Rugby enfrentará a Old Lions y Cardenales recibirá a Los Tarcos.
El Regional entra en su recta final y todo indica que el suspenso se mantendrá hasta el último minuto.