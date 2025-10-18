Franco Colapinto quedó fuera de la Q3 y partirá 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

¡Pole para Verstappen!
Lo escoltarán Lando Norris y Charles Leclerc.
Verstappen es el líder parcial
Comienza la Q3
Final de la Q2
Franco Colapinto quedó fuera de la Q3 y, por ahora, largaría desde el puesto 15 en la carrera del domingo. Gasly también fue eliminado y saldría desde el 14° lugar.
Últimas vueltas de Q2
Colapinto está 14° mientras que Gasly ocupa el 15° lugar.
The calm before... the final runs of Q2 #F1 #USGP pic.twitter.com/vv5pTIoxff— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Arranca la Q2
¡Colapinto a la Q2!
En una ajustada definición, el argentino logró ubicarse 15° y correrá la segunda parte de la clasificación.
Últimos 5 minutos de Q1
Lidera Leclerc. Colapinto, en zona de eliminación.
El choque de Hadjar
Oh no, Isack!— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying #F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z
Se reanuda la clasificación
Bandera roja
Se pone en pausa la clasificación tras un fuerte golpe de Isack Hadjar