EN VIVO: Todos los detalles de la visita de Javier Milei a Tucumán

La emoción de sus seguidores: "Pude estrechar mi mano con el Presidente"
Simpatizantes de La Libertad Avanza comienzan a desconcentrar luego del discurso y la caravana del presidente Javier Milei. "Estoy emocionado, pude estrechar mi mano con el presidente. Ojalá nos vaya muy bien el próximo domingo. Hay confianza", sostuvo Maximiliano Ferrari, un joven que se acercó con sus amigos a la esquina de Aconquija y Lobo de la Vega.
"LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante"
José Leonardo Díaz es vendedor en el Mercofrut y expresó su opinión acerca de la visita de Javier Milei:
"Hay buenas expectativas. LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante. Todos tiramos para el mismo lado.
Vinimos porque queríamos ver de cerca al Presidente, pero hay un protocolo de seguridad enorme. Todo depende del Presidente si quiere saludarnos.
Vine con mi hija y mi mujer. Tenemos una verdulería en el barrio Santa Teresita donde abaratamos la canasta básica familiar, lo hacemos porque la situación está muy difícil, no hay plata y eso dijo el presidente Milei cuando asumió. Hay que ayudarnos entre todos hasta que pase la tormenta".
Un aprehendido por atentado y resistencia
Un hombre fue aprehendido en Yerba Buena, donde se había reunido un grupo de personas para manifestar su rechazo a Javier Milei. Según se comenta en el lugar, había sido advertido en reiteradas oportunidades, pero habría insistido en expresar su malestar con la visita del Presidente. Terminó siendo cargado por la Policía en una camioneta de la fuerza.
"Tenemos que hacer un cambio para ver si así progresamos"
Francisca Molina, quien también fue a ver a Milei, contó su experiencia: "Llegué a las 15. Trabajé 33 años como personal auxiliar en la escuela Obispo Colombres, nunca pedí trabajo. Tenemos que hacer un cambio para ver si así progresamos. Vinimos aquí, cerca del hotel, porque un referente nos dijo que posiblemente salga y nos salude".
"Estamos cansados, hace 40 años que están los mismos"
El testimonio de Cecilia Bone, de 63 años, que se acercó al hotel Catalinas para tratar de saludar al Presidente:
"Llegamos a las 15. Somos vecinas y amigas. Recorrimos 106 Km desde La Cocha. Vinimos en el Exprebus por nuestros propios medios.
Hace poco fuimos al Movistar Arena y fuimos parte de la apertura de la sede en Yerba Buena.
Nuestras expectativas para el próximo domingo son de buenas para mejor. Entre 1eros y segundo. Va a ser una pelea linda, porque ya sabemos como hacen los peronistas.
Tengo muchos amigos en la Municipalidad, yo trabajo en la Municipalidad, pero nadie quiere mostrarse. No tengo miedo que me echen, no puedo cambiar mi forma de pensar. Estamos cansados, hace 40 años que están los mismos.
Trabajaba en un oficina en el municipio y ahora me mandaron a limpiar escuelas. Todo fue porque publicaba codas de Milei en mis redes sociales. Todos dependemos de la Municipalidad, no hay otro trabajo en La Cocha".
Tránsito cortado en avenida Soldati
La Policía de Tucumán y personal de la Casa Militar cortaron el tránsito en avenida Soldati, entre Haití y Cuba, mientras dure la estadía del presidente Javier Milei en uno de los hoteles frente al parque 9 de julio. Cerca de las 18, el mandatario partirá hacia Yerba Buena para participar de una caminata junto a los candidatos Federico Pelli y Soledad Molinuevo.