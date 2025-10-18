EN VIVO: Todos los detalles de la visita de Javier Milei a Tucumán

18:36 hs

"LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante"

José Leonardo Díaz es vendedor en el Mercofrut y expresó su opinión acerca de la visita de Javier Milei:

"Hay buenas expectativas. LLA hará una buena elección en todo el país porque queremos que la Argentina salga adelante. Todos tiramos para el mismo lado.

Vinimos porque queríamos ver de cerca al Presidente, pero hay un protocolo de seguridad enorme. Todo depende del Presidente si quiere saludarnos.

Vine con mi hija y mi mujer. Tenemos una verdulería en el barrio Santa Teresita donde abaratamos la canasta básica familiar, lo hacemos porque la situación está muy difícil, no hay plata y eso dijo el presidente Milei cuando asumió. Hay que ayudarnos entre todos hasta que pase la tormenta".