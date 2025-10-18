Tucumán Open WTA 125: Jazmín Ortenzi, Carolina Alves y otras figuras que jugarán la clasificación en el Lawn Tennis

Será una qualy de una sola ronda, con apenas ocho participantes. Entre las seis jugadoras ya confirmadas aparece la argentina Jazmín Ortenzi, de 23 años, actual número 274 del ranking WTA y una de las convocadas por Mercedes Paz para los playoffs de la Billie Jean King Cup. Este año, la riojana hizo historia al disputar su primera clasificación de Grand Slam en Wimbledon.