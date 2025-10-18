Tucumán Open WTA 125: Jazmín Ortenzi, Carolina Alves y otras figuras que jugarán la clasificación en el Lawn Tennis

El tenis femenino prepara una cita histórica en la provincia. Del 3 al 9 de noviembre, el Tucumán Lawn Tennis Club albergará el Tucumán Open WTA 125, un certamen que promete revolucionar la provincia y reunir a grandes nombres del circuito internacional.
Mientras se aguarda por la llegada de las principales figuras, la organización y la WTA confirmaron a las tenistas que disputarán la etapa clasificatoria, una instancia breve pero exigente que otorgará cuatro lugares en el cuadro principal.
Será una qualy de una sola ronda, con apenas ocho participantes. Entre las seis jugadoras ya confirmadas aparece la argentina Jazmín Ortenzi, de 23 años, actual número 274 del ranking WTA y una de las convocadas por Mercedes Paz para los playoffs de la Billie Jean King Cup. Este año, la riojana hizo historia al disputar su primera clasificación de Grand Slam en Wimbledon.
Otra presencia destacada será la de la brasileña Carolina Meligeni Alves (247°), una tenista con raíces argentinas y una amplia trayectoria en Tucumán: jugó cuatro torneos W25, el W50 del año pasado y formó parte del equipo brasileño que enfrentó a Argentina en la BJK Cup 2022. En sus visitas previas alcanzó dos finales en singles.
También dirá presente la italiana Nicole Fossa Huergo (271°), quien un historial de logros en la provincia: fue campeona de dobles en el W50 2024 y finalista en dobles en los torneos W25 de 2022.
La lista se completa con la georgiana Ekaterina Gorgodze (170° y ex 43° del mundo), la francesa Selena Janicijevic (251°) y la burundesa Sada Nahimana (251°).
Los dos cupos restantes se destinarán a jugadoras invitadas. Una sería la santafesina Luna Cinalli, que aún no definió si participará o competirá en un torneo junior, y la otra la sampedrina Candela Vázquez (696°), pendiente de confirmación oficial.
El cuadro principal, en tanto, ya cuenta con 21 jugadoras confirmadas y dos invitaciones argentinas: Martina Capurro y Luisina Giovannini. Con la cuenta regresiva en marcha, el Tucumán Open WTA 125 se perfila como un hito para el tenis femenino y una nueva oportunidad para mostrar el potencial deportivo del norte argentino.