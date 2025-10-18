Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam y ganó el premio más alto en la historia del tenis

Jannik Sinner cerró el torneo de exhibición Six Kings Slam con una sonrisa y un cheque histórico. En el ANB Arena de Riad, el italiano derrotó por 6-2 y 6-4 a Carlos Alcaraz y revalidó el título que ya había ganado en la primera edición. El triunfo, además, le permitió quedarse con el botín más grande que haya entregado un evento de tenis: U$S 6 millones.
El certamen, que reunió a seis figuras de la ATP (Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stéfanos Tsitsipas), volvió a mostrar la rivalidad que domina el circuito en los últimos años. Sin la tensión de una final de Grand Slam, el número dos del mundo fue más sólido y aprovechó los errores del murciano, que regresaba tras una lesión en el tobillo. Desde el inicio, el italiano marcó el ritmo con dos quiebres tempranos y cerró el primer set con autoridad.
En el segundo parcial, Alcaraz resistió en un extenso quinto game que pudo cambiar el desarrollo del partido, pero Sinner volvió a quebrar en el turno siguiente y encaminó una victoria sin fisuras. “Mentiría si dijera que el dinero no motiva un poco”, admitió el campeón.
JANNIK SINNER DEFEATS CARLOS ALCARAZ IN STRAIGHT SETS #AlcarazSinner pic.twitter.com/sLJAceaoHf— Netflix (@netflix) October 18, 2025
El atractivo económico del torneo fue uno de los grandes temas de la semana. Todos los participantes cobraron un millón y medio de dólares solo por competir. Fritz, que venció a Djokovic en el partido por el tercer puesto, fue directo al grano. “Me encanta escuchar que puedo ganar seis millones jugando tres partidos”, dijo entre risas.
Mientras tanto, Alcaraz, número uno del mundo y campeón del US Open, aceptó la derrota y ya piensa en la recta final de una temporada en la que ambos, él y Sinner, siguen marcando el pulso del tenis mundial.