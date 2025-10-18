Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam y ganó el premio más alto en la historia del tenis

El certamen, que reunió a seis figuras de la ATP (Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stéfanos Tsitsipas), volvió a mostrar la rivalidad que domina el circuito en los últimos años. Sin la tensión de una final de Grand Slam, el número dos del mundo fue más sólido y aprovechó los errores del murciano, que regresaba tras una lesión en el tobillo. Desde el inicio, el italiano marcó el ritmo con dos quiebres tempranos y cerró el primer set con autoridad.