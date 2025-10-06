“Ni Alcaraz ni yo controlamos esto”: la tajante respuesta de Jannik Sinner a las acusaciones de favoritismo de Zverev

En paralelo, el italiano lamentó la ausencia de Alcaraz en el torneo chino, retirado por lesión en su tobillo tras ganar en Tokio. “Es una lástima que no esté aquí porque creo que él es el tenista al que todo el mundo quiere ver”, señaló. También aprovechó para elogiar a Novak Djokovic, presente en Shanghái: “Es genial compartir este tiempo con él y estar en el mismo torneo jugando de forma consecutiva. Me provoca un gran honor competir mientras él lo sigue haciendo y es genial para nuestro deporte que continúe”.