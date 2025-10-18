Secciones
Política

Lisandro Catalán le respondió a Jaldo: "Los pingos se ven en la cancha"

El ministro del Interior se refirió a los dichos del gobernador, que pronosticó que el peronismo se quedará con tres de las cuatro bancas en disputa.

Lisandro Catalán Lisandro Catalán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 2 Hs

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei en su visita a Tucumán, habló sobre las elecciones del 26 de octubre y respondió a las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo.

El gobernador en uso de licencia encabezó el viernes un acto masivo por el 80° Aniversario del Día de la Lealtad Peronista, en el que cuestionó al líder de La Libertad Avanza (LLA) y presagió un triunfo contundente el domingo 26. "De las cuatro bancas, el Partido Justicialista va a sacar tres", declaró Jaldo.

"Primero, los pingos se ven en la cancha. Lo dirá la ciudadanía el domingo que viene. Nosotros somos bilardistas: estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando fuerte esta semana. Confiamos en tener el apoyo de la gente. Los resultados se los dejamos a Jaldo; nosotros vamos a hablar el domingo después de la elección", respondió Catalán en declaraciones a LA GACETA.

Además, el funcionario nacional se refirió a las prácticas clientelares en tiempos de campaña: “No nos preocupa. Fuimos muy claros en la necesidad de una nueva forma de hacer política. Cuando el presidente habla de la casta, esa es una de sus manifestaciones más evidentes".

"No hay nada más denigrante para un ciudadano que intenten comprarle el voto con un bolsón de comida o con plata. Si le ofrecen algo, agárrenlo, pero voten con conciencia lo que crean que deben votar", sentenció.

Temas Osvaldo JaldoJavier MileiLisandro CatalánElecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Jaldo llamó a llenar las urnas de votos peronistas el 26 de octubre

Jaldo llamó a "llenar las urnas de votos peronistas" el 26 de octubre

Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán
3

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
4

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
5

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán
6

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Más Noticias
Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Milei definió su gira de campaña como “tour constitucional” y calificó a los kirchneristas de “gremlins”

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Ovación, selfies y cánticos: así fue la llegada de Javier Milei a Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Comentarios