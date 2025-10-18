Lisandro Catalán le respondió a Jaldo: "Los pingos se ven en la cancha"

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei en su visita a Tucumán, habló sobre las elecciones del 26 de octubre y respondió a las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo.
El gobernador en uso de licencia encabezó el viernes un acto masivo por el 80° Aniversario del Día de la Lealtad Peronista, en el que cuestionó al líder de La Libertad Avanza (LLA) y presagió un triunfo contundente el domingo 26. "De las cuatro bancas, el Partido Justicialista va a sacar tres", declaró Jaldo.
"Primero, los pingos se ven en la cancha. Lo dirá la ciudadanía el domingo que viene. Nosotros somos bilardistas: estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando fuerte esta semana. Confiamos en tener el apoyo de la gente. Los resultados se los dejamos a Jaldo; nosotros vamos a hablar el domingo después de la elección", respondió Catalán en declaraciones a LA GACETA.
Además, el funcionario nacional se refirió a las prácticas clientelares en tiempos de campaña: “No nos preocupa. Fuimos muy claros en la necesidad de una nueva forma de hacer política. Cuando el presidente habla de la casta, esa es una de sus manifestaciones más evidentes".
"No hay nada más denigrante para un ciudadano que intenten comprarle el voto con un bolsón de comida o con plata. Si le ofrecen algo, agárrenlo, pero voten con conciencia lo que crean que deben votar", sentenció.