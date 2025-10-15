La Selección Argentina Sub 20 va por la final del Mundial: Diego Placente confirmó el equipo con tres bajas claves

El DT argentino debió rearmar el once titular por tres bajas sensibles: Maher Carrizo, Valente Pierani y el tucumano Álvaro Montoro. Carrizo, delantero de Vélez, llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión; Pierani, defensor de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla en el partido ante México y tiene complicada su presencia en una eventual final; y Montoro, que se fracturó la clavícula contra Nigeria en octavos, continúa en recuperación.