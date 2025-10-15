Secciones
La Selección Argentina Sub 20 va por la final del Mundial: Diego Placente confirmó el equipo con tres bajas claves

La Selección juvenil enfrentará esta noche a Colombia en Santiago de Chile. El tucumano Álvaro Montoro quedó afuera por una fractura de clavícula y fue desafectado del plantel.

TODO LISTO. El equipo de Diego Placente ajustó los últimos detalles antes de medirse con Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20. TODO LISTO. El equipo de Diego Placente ajustó los últimos detalles antes de medirse con Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20. ./X @Argentina
Hace 1 Hs

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para un nuevo desafío mundialista. Esta noche, desde las 20, el equipo de Diego Placente enfrentará a Colombia por las semifinales del Mundial que se disputa en Chile, con el objetivo de volver a una final después de 18 años.

El DT argentino debió rearmar el once titular por tres bajas sensibles: Maher Carrizo, Valente Pierani y el tucumano Álvaro Montoro. Carrizo, delantero de Vélez, llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión; Pierani, defensor de Estudiantes, sufrió un esguince de rodilla en el partido ante México y tiene complicada su presencia en una eventual final; y Montoro, que se fracturó la clavícula contra Nigeria en octavos, continúa en recuperación.

Ante estas ausencias, Placente realizará dos modificaciones obligadas respecto del triunfo 2-0 frente a México: Juan Manuel Villalba ingresará por Pierani en la defensa y Mateo Silvetti reemplazará a Carrizo en el ataque. Gianluca Prestianni, que ya había entrado por Montoro en el partido anterior, seguirá como titular.

El equipo argentino formará con: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

El encuentro se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Ñuñoa, y el ganador se enfrentará en la final a Francia o Marruecos.

