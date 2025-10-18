Secciones
La Marcha del Orgullo 2025 recorrerá esta tarde las calles de Tucumán con fiesta, cultura y reclamos por derechos vulnerados

En un contexto político marcado por la visita de Milei, la XV edición comenzará, desde las 16, en el parque Avellaneda.

Hace 1 Hs

San Miguel de Tucumán será escenario este sábado de la XV Marcha del Orgullo LGBTIQ+, jornada que combinará celebración, visibilización, actividades culturales y fuertes reclamos por los derechos vulnerados.

La convocatoria comenzará a las 16 en el Parque Avellaneda con “La Previa del Orgullo”, que incluirá una Feria Orgullosa, un Punto Creativo para confeccionar carteles y un espacio de encuentro para las organizaciones y participantes.

A partir de las 18, la columna partirá desde el Monumento al Bicentenario y avanzará por avenida Mate de Luna, calle 24 de Septiembre, Laprida y San Martín, hasta llegar a Plaza Independencia, donde se montará el escenario principal con shows en vivo y la participación de artistas locales. 

La actividad fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante y no se suspende por lluvia.

Un contexto político intenso

La edición 2025 se desarrollará en un clima político y social particular. A las 18.30 está prevista una caminata del presidente Javier Milei en Tucumán, donde encabezará actividades junto al candidato a diputado Federico Pelli

