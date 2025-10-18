La nueva función de Meta que analiza tu galería y te dice qué fotos publicar

La cuestión de la privacidad

Según aclaró la portavoz de Meta, Mari Melguizo, al medio The Verge, las imágenes no se almacenarán en la base de datos de la IA, al menos que a´si lo permitamos. "El contenido del carrete subido por esta función para hacer sugerencias no se utilizará para mejorar la IA en Meta. Solo si editas las sugerencias con nuestras herramientas de IA o las publicas en Facebook, se podrán realizar mejoras en la IA en Meta", advirtió.