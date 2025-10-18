La nueva función de Meta que analiza tu galería y te dice qué fotos publicar

Pasarse horas decidiendo cuál es la foto que mejor nos representará en el "feed" de Facebook es una realidad bastante compartida. Ante esa indecisión, Meta decidió lanzar una nueva herramienta que puede facilitarte horas de recorridos por la galería tratando de encontrar la imagen que capture el perfil perfecto.
Facebook está lanzando una nueva herramienta diseñada para sugerir fotos y videos directos de tu galería y decirte cuál es el contenido más indicado para subir. A través de su IA, la aplicación será capaz de escanear tus álbumes, lo que puede ayudarte a que tus publicaciones sean más atractivas, aunque también comprende algunas inquietudes sobre la privacidad.
En qué consisten las recomendaciones de la IA
Esta función de IA opcional está diseñada para accionar sobre el carrete de fotos de tu teléfono y no para el contenido que ya subiste a Facebook. Si te suscribís, la IA de Meta revisará tu carrete, subirá tus fotos inéditas a la nube y descubrirá "joyas ocultas" que se encuentran "perdidas entre capturas de pantalla, recibos y snaps aleatorios", según la compañía.
Las sugerencias elaboradas por la IA aparecerán en tus historias y en tu feed. También puede recomendar diferentes maneras de editar o crear collages de fotos, los cuales los usuarios podrán guardar o compartir.
La cuestión de la privacidad
Según aclaró la portavoz de Meta, Mari Melguizo, al medio The Verge, las imágenes no se almacenarán en la base de datos de la IA, al menos que a´si lo permitamos. "El contenido del carrete subido por esta función para hacer sugerencias no se utilizará para mejorar la IA en Meta. Solo si editas las sugerencias con nuestras herramientas de IA o las publicas en Facebook, se podrán realizar mejoras en la IA en Meta", advirtió.
La función requiere que te registres, lo que significa que Meta no puede ver todas tus fotos y videos a menos que le des permiso. Como aclaró anteriormente la compañía, no usará esas fotos para entrenar a la IA de Meta a menos que uses sus herramientas de edición, según la política de privacidad de Meta .
La nueva herramienta de IA ya está disponible para usuarios de Facebook en EE. UU. y Canadá, según confirmó Meta en exclusiva al medio CNET. La compañía afirmó que comenzará a probar esta función en más países en los próximos meses.
¿Cómo activar o desactivar esta función?
Para aquellos usuarios que desean proteger su privacidad para cuando la actualización llegue, desde CNET proporcionaron una guía para activar o desactivar esta función.
1. Abrí tu aplicación de Facebook y tocá Menú en la esquina inferior derecha.
2. Tocá el icono del engranaje en la esquina superior derecha. También podés desplazarte hasta Configuración y privacidad y luego ir a Configuración .
3. Tocá Sugerencias para compartir el carrete de la cámara .
4. Desplazate para obtener ideas creativas creadas para vos al permitir el procesamiento en la nube del carrete de la cámara .