En Mendoza, una pareja contraerá matrimonio y sus cinco perros serán "testigos de honor"

Sin embargo, la solicitud de que firmaran el acta no podía ser legalmente concedida. En cambio, se autorizó la creación de una hoja auxiliar no impresa donde el oficial público interviniente tomará las huellas de las patas de los perros. Esta hoja, que reflejará la participación de los animales como "testigos de honor no humanos", será entregada a los contrayentes como un recuerdo simbólico del acto.