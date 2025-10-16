En Mendoza, una pareja contraerá matrimonio y sus cinco perros serán "testigos de honor"

En una decisión que combina el respeto por la ley con un gesto de profundo cariño por los animales, el Registro Civil de Mendoza autorizó que cinco perros de un futuro matrimonio dejen sus huellas en una hoja auxiliar del acta de matrimonio, en carácter de "testigos de honor no humanos".
La decisión respondió a una solicitud de Darío Guillermo Hernández, quien contraerá matrimonio con Nicolás Da Col el 13 de diciembre de 2025, y deseaba que sus cinco perros, rescatados, pudieran "firmar" el acta de matrimonio como un símbolo de su importancia en la vida de la pareja.
Ambos son rescatistas. Nicolás Da Col explicó que el trámite comenzó hace unos tres meses aproximadamente. en la ciudad de Mendoza. "No se reemplaza a los testigos humanos; es algo bien simbólico para nosotros", detalló en diálogo con "Siete TV".
Si bien la legislación vigente, incluyendo el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 26.413, estipula que solo personas humanas pueden ser testigos en un acta de matrimonio, la Dirección General del Registro Civil entendió la petición como una expresión del fuerte vínculo afectivo entre los contrayentes y sus mascotas.
Tomarán las huellas de las patas de los perros
"No se desconoce el profundo vínculo afectivo que une a los futuros contrayentes con sus cinco mascotas", señaló la resolución, al indicar que no hay impedimentos legales para que los animales asistan a la ceremonia.
Sin embargo, la solicitud de que firmaran el acta no podía ser legalmente concedida. En cambio, se autorizó la creación de una hoja auxiliar no impresa donde el oficial público interviniente tomará las huellas de las patas de los perros. Esta hoja, que reflejará la participación de los animales como "testigos de honor no humanos", será entregada a los contrayentes como un recuerdo simbólico del acto.
"En la provincia de Mendoza, a través de distintas normas y políticas públicas, se ha reconocido a los animales como ‘seres sintientes’, dotados de valor intrínseco y merecedores de respeto y protección", explicó la resolución, que justificó la medida como un reflejo de "un avance significativo en materia de derechos y bienestar animal".
La Dirección General del Registro Civil destacó que el libro de actas matrimoniales se labrará y suscribirá conforme a la ley, consignando únicamente las firmas y datos de los intervinientes humanos.
Esta decisión, que se consideró excepcional, fue tomada de conformidad con lo establecido por la Ley 26.413 y su Decreto Reglamentario 1632/17, y según lo dictaminado por Asesoría Letrada del Registro Civil.
El gesto generó un amplio interés y fue celebrado por defensores de los derechos animales, quienes lo ven como un paso adelante en el reconocimiento del papel fundamental que las mascotas juegan en la vida de muchas familias.