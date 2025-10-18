Efemérides del 18 de octubre: Día Mundial de la Menopausia y otros eventos importantes

El Día de la Menopausia fue elegido de forma conjunta entre la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrándose este día desde el año 2000. El objetivo de esta fecha es ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de prestar atención a la salud de la mujer y prevenir las enfermedades más frecuentes en esta etapa. Según la OMS, en unos 30 años habrá más de 1.000 millones de mujeres con 50 o más años, el triple que en 1990.