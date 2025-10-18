Secciones
SociedadSalud

Galletas de avena exprés para el desayuno: una receta saludable con sólo tres ingredientes

Estas galletas se preparan en 15 minutos y pueden mantenernos saciados por toda la mañana.

Galletas de avena para el desayuno en pocos minutos. Galletas de avena para el desayuno en pocos minutos.
Hace 2 Hs

Los desayunos deben cumplir algunos requisitos: ser fáciles de preparar y completables en tiempo récord, por lo que la lista de opciones muchas veces se reduce a tostadas con queso y mermelada. Pero si deseamos variar nuestros desayunos, disfrutar de un postre rico y además cuidar nuestro cuerpo con nutrientes de calidad, podemos hacer estas galletas de avena exprés que no tomarán mucho tiempo de nuestra mañana y pueden disfrutarse en el mismo momento.

Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

Las galletas exprés de avena son una preparación infalible. Se realiza en pocos minutos y podemos elaborarla las veces que queramos ya que resulta sumamente saludable. La lista de sus ingredientes no incluye huevos ni azúcar, por lo que es un postre que se ajusta a las distintas dietas: veganas, sin harinas, bajas en azúcar y grasas. A diferencia de las galletas regulares con alto contenido en almidón, esta utiliza la avena que aporta más beneficios a nuestra salud.

¿Cuáles son los beneficios de estas galletas de avena?

La avena es uno de los ingredientes de esta preparación. Esta reemplaza las harinas refinadas o blancas que no conservan el germen y el salvado por lo que el proceso de digestión de las mismas se acelera, provocando que los hidratos de carbono se absorban más rápido y eleven el azúcar en sangre. En cambio, la avena puede cuidar de nuestros niveles de glucosa ya que contiene una cantidad significativa de fibra soluble que regula estos valores y ayuda a reducir el colesterol malo.

Esta receta se complementa con otros dos ingredientes: la banana y la pasta de maní. Estos componentes no solo hacen a una textura suave y más cremosa si no que además nos mantienen saciados por toda la mañana. Con estos pocos elementos ya pdoemos preparar unas deliciosas galletas para el desayuno,  

¿Cómo preparar estas deliciosas galletas de avena para el desayuno? ¿Cómo preparar estas deliciosas galletas de avena para el desayuno?

¿Cómo preparar las galletas de avena para el desayuno?

Ingredientes

- 2 tazas de avena tradicional (arrollada).

- 3 bananas grandes maduras y hechas puré

- 1/2 taza de pasta de maní.

- 1/4 taza de chispas de chocolate de tu elección (Opcional)

Elaboración

1. Precalentamos el horno a 175 °C. Cubrimos una bandeja para horno grande con papel manteca.

2. En un bol grande, añadimos todos los ingredientes y mezclamos muy bien hasta que estén bien combinados. Si usamos chispas de chocolate, debemos agregarlas y revolver con espátula.

3. Humedecemos ligeramente nuestras manos y formamos ocho bolitas con las galletas. Colocamos cada una sobre la placa forrada y presionamos las mismas para darles forma de galleta.

4. Horneamos durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retiramos y dejamos enfriar por 10 minutos antes de sacar las galletas de la bandeja. Una vez pasado el tiempo ya están listas para disfrutar.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desayuno para perder peso: los alimentos clave que no pueden faltar

Desayuno para perder peso: los alimentos clave que no pueden faltar

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Cuál es el hábito que ayuda a dormir mejor y a rejuvenecer el cerebro después de los 40

Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

Cómo consumir avena en tus comidas para reducir el abdomen y el apetito

Cómo consumir avena en tus comidas para reducir el abdomen y el apetito

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Licuado de frutilla y avena para bajar de peso y fortalecer los huesos: así se prepara

Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
4

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
5

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla
6

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Más Noticias
Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

Continúa la alerta naranja por tormentas: ¿hasta cuándo lloverá?

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Comentarios