Galletas de avena exprés para el desayuno: una receta saludable con sólo tres ingredientes

Los desayunos deben cumplir algunos requisitos: ser fáciles de preparar y completables en tiempo récord, por lo que la lista de opciones muchas veces se reduce a tostadas con queso y mermelada. Pero si deseamos variar nuestros desayunos, disfrutar de un postre rico y además cuidar nuestro cuerpo con nutrientes de calidad, podemos hacer estas galletas de avena exprés que no tomarán mucho tiempo de nuestra mañana y pueden disfrutarse en el mismo momento.
Las galletas exprés de avena son una preparación infalible. Se realiza en pocos minutos y podemos elaborarla las veces que queramos ya que resulta sumamente saludable. La lista de sus ingredientes no incluye huevos ni azúcar, por lo que es un postre que se ajusta a las distintas dietas: veganas, sin harinas, bajas en azúcar y grasas. A diferencia de las galletas regulares con alto contenido en almidón, esta utiliza la avena que aporta más beneficios a nuestra salud.
¿Cuáles son los beneficios de estas galletas de avena?
La avena es uno de los ingredientes de esta preparación. Esta reemplaza las harinas refinadas o blancas que no conservan el germen y el salvado por lo que el proceso de digestión de las mismas se acelera, provocando que los hidratos de carbono se absorban más rápido y eleven el azúcar en sangre. En cambio, la avena puede cuidar de nuestros niveles de glucosa ya que contiene una cantidad significativa de fibra soluble que regula estos valores y ayuda a reducir el colesterol malo.
Esta receta se complementa con otros dos ingredientes: la banana y la pasta de maní. Estos componentes no solo hacen a una textura suave y más cremosa si no que además nos mantienen saciados por toda la mañana. Con estos pocos elementos ya pdoemos preparar unas deliciosas galletas para el desayuno,
¿Cómo preparar las galletas de avena para el desayuno?
Ingredientes
- 2 tazas de avena tradicional (arrollada).
- 3 bananas grandes maduras y hechas puré
- 1/2 taza de pasta de maní.
- 1/4 taza de chispas de chocolate de tu elección (Opcional)
Elaboración
1. Precalentamos el horno a 175 °C. Cubrimos una bandeja para horno grande con papel manteca.
2. En un bol grande, añadimos todos los ingredientes y mezclamos muy bien hasta que estén bien combinados. Si usamos chispas de chocolate, debemos agregarlas y revolver con espátula.
3. Humedecemos ligeramente nuestras manos y formamos ocho bolitas con las galletas. Colocamos cada una sobre la placa forrada y presionamos las mismas para darles forma de galleta.
4. Horneamos durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retiramos y dejamos enfriar por 10 minutos antes de sacar las galletas de la bandeja. Una vez pasado el tiempo ya están listas para disfrutar.