Galletas de avena exprés para el desayuno: una receta saludable con sólo tres ingredientes

¿Cuáles son los beneficios de estas galletas de avena?

La avena es uno de los ingredientes de esta preparación. Esta reemplaza las harinas refinadas o blancas que no conservan el germen y el salvado por lo que el proceso de digestión de las mismas se acelera, provocando que los hidratos de carbono se absorban más rápido y eleven el azúcar en sangre. En cambio, la avena puede cuidar de nuestros niveles de glucosa ya que contiene una cantidad significativa de fibra soluble que regula estos valores y ayuda a reducir el colesterol malo.